Жертвами авиаудара РФ по Запорожью стали не менее 13 человек

By Euronews

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Российские силы нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье.

Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram, что погибли не менее 13 человек, около 30 получили ранения.

Местные власти не уточняют, по какому предприятию был нанесен удар.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, "нет ничего более жестокого, чем наносить авиаудары по городу, зная, что пострадают простые мирные жители".

"На Россию необходимо оказать давление за ее террор. Защита жизни людей в Украине должна быть поддержана. Только благодаря силе такая война может завершиться прочным миром", - заявил Зеленский.

На опубликованных местными властями фото и видео видны масштабные разрушения.

Национальная полиция Украины сообщила, что удар был нанесен управляемыми авиабомбами, взрывы прогремели у административной здания, принадлежащего инфраструктурному объекту и проезжей части. Повреждены 28 транспортных средств.