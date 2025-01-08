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Более 500 афтершоков произошло в Тибете после мощного землетрясения

Спасательные работы в Тибете. 7 января 2025 г.
Спасательные работы в Тибете. 7 января 2025 г. Авторское право Hu Zikui/Xinhua
Авторское право Hu Zikui/Xinhua
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано
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Спустя сутки после мощного землетрясения в Тибете зафиксировано более 500 афтершоков. В пострадавших районах не прекращаются спасательные работы.

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Более 500 афтершоков зафиксированы в Тибете, спустя сутки после мощного землетрясения. Жертвами стихии, разыгравшейся утром седьмого января стали не менее 126 человек. Около двухсот пострадали. И это не окончательные цифры.

На месте продолжаются спасательные работы. В них задействованы 1850 пожарных и сотрудников экстренных служб. Сколько людей остаются под завалами рухнувших строений неизвестно.

Мима Сирен, пожарная бригада Сицзана: "Наша следующая задача — посетить буквально каждую деревню, поскольку пострадавшая территория довольно обширна. Мы стремимся понять ситуацию со стихийным бедствием в каждом селе, найти людей, оказавшихся в ловушке. Это нужно, чтобы предоставить предварительные отчеты более крупным спасательным группам".

Средняя высота над уровнем моря в районах, затронутых землетрясением составляет 4 200 метров. Ночью температура здесь опускается ниже нуля. В зону бедствия отправлены палатки, одеяла и другие предметы первой необходимости.

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