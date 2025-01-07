Дональд Трамп: Гренландия и Панамский канал нужны нам для национальной безопасности

By euronews

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В ходе пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго избранный президент США Дональд Трамп не стал обещать, что будет избегать военных или экономических методов принуждения для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.

"Панамский канал был построен для наших военных... Панамский канал очень важен для нас. Он управляется Китаем. Китаем! Мы отдавали канал Панаме, но не Китаю", - сказал Трамп.

Относительно Гренландии Трамп заявил следующее:

"Люди даже не знают, имеет ли Дания на законное право. Но если да, то они должны отказаться от него, потому что он нужен нам для национальной безопасности, для защиты свободного мира, в том числе от кораблей России и Китая".

Трамп также ответил, что готов применить экономические меры, чтобы сделать Канаду 51-м штатом США, но не военные.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Трамп призвал ХАМАС освободить заложников, захваченных во время нападения на Израиль в 2023 году, ко дню его инаугурации 20 января. "Если к моменту моего вступления в должность эти заложники не будут возвращены, на Ближнем Востоке начнется настоящий ад", - сказал он.

Трамп вновь обвинил Джо Байдена в ошибках, которые, по его мнению, привели к войне в Украине. По словам Трампа, Россия вторглась в Украину из-за слов Байдена о возможности для Украины присоединиться к НАТО. Трамп отметил, что "может понять чувства России". "Байден - виновник конфликта; он был спровоцирован некомпетентностью его администрации", - сказал он.

Трамп заявил, что не может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным до своей инаугурации, запланированной на 20 января. По его словам, он рассчитывает добиться завершения войны за полгода.

Реакция в Канаде и Дании

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "нет ни малейшего шанса" того, что Канаде может стать частью Соединенных Штатов.

"Рабочие и местные жители обеих наших стран выигрывают от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга", - сказал Трюдо.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "Гренландия не продается".

"Позиция датского правительства абсолютно ясна. Будущее Гренландии определяется в Гренландии. Гренландия принадлежит гренландцам", - сказала она.

Во вторник Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию с частным визитом.

Комментируя визит своего сына, Трамп заявил: "Гренландия - невероятное место, и ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира. СДЕЛАЕМ ГРЕНЛАНДИЮ СНОВА ВЕЛИКОЙ!"