Эрдоган обещает не допустить распада Сирии

By Euronews / АР

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал отстаивать территориальную целостность Сирии и продолжать борьбу против Рабочей партии Курдистана (РПК) во время выступления в понедельник после первого заседания своего кабинета в 2025 году.

"С эпической революцией, которая произошла в нашей соседней Сирии, началась новая эра как в этой стране, так и в нашем регионе", — сказал Эрдоган.

Он подтвердил неприятие Турцией угроз дестабилизации в Сирии, предупредив, что Анкара будет действовать быстро против любых предполагаемых угроз.

"Если мы увидим риск в этом отношении, мы быстро предпримем необходимые шаги", — сказал турецкий президент.

Он также напомнил о многолетней кампании Турции против РПК, заявив, что "круг замыкается для сепаратистской организации и ее расширения (в Сирии)", имея в виду курдские Отряды народной самообороны (YPG) на севере Сирии.

Реджеп Эрдоган также пообещал достичь "Турции без террора" мирными средствами, если это возможно, но и быть готовым применить силу, если понадобится, ссылаясь на предложение своего ультранационалистического партнера по альянсу о возможном освобождении заключенного лидера РПК в обмен на его обещание распустить организацию.

Во время восстания в Сирии, переросшего в конфликт, поддерживаемые США силы, в которых доминируют курды, создали анклав автономного правления на северо-востоке страны, никогда полностью не вступая в союз с Асадом в Дамаске или с повстанцами, пытающимися его свергнуть.