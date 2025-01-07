Дональд Трамп снова предложил Канаде стать 51-м штатом США

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Избранный американский президент Дональд Трамп повторил свое предложение Канаде объединиться с США. Так будущий глава Белого дома отреагировал на объявление Джастина Трюдо об отставке с поста премьер-министра Канады.

В социальной сети Truth Social (принадлежит Трампу) политик написал: "Если бы Канада объединилась с США, то не было бы никаких тарифов, налоги значительно снизились бы, и они были бы полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно окружают их. Вместе, какая бы это была великая нация".

Как заявил Трамп, "Многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал об этом и подал в отставку".

О вхождении Канады в состав США Трамп размышляет не первый раз. В декабре он заявил, что "многие" канадцы хотят слияния стран. Однако, согласно опросу Leger, это число составляет около 13 %.

Глава правительства Канады Джастин Трюдо сообщил об отставке на фоне кризиса в его кабинете министров и крайне низких рейтингов его Либеральной партии. Трюдо продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны до тех пор, пока партия не выберет нового лидера — этот процесс может занять несколько месяцев. Трюдо возглавляет канадское правительство уже девять лет.

Критики считают, что время отставки Трюдо было непродуманным, поскольку об этом было объявлено всего за несколько недель до инаугурации Трампа в качестве президента США. В первый же день своего прихода к власти Трамп грозил ввести тарифы в размере 25 % на канадские товары.

"Отставка означает, что Трюдо теперь мало что может сделать, чтобы предотвратить тарифную угрозу Трампа", - сказал бывший посол Канады в США Дэвид Макнотон в интервью CBC News в понедельник.

По словам Макнотона, Трюдо должен был сделать этот шаг несколько месяцев назад, чтобы Канада успела подготовиться к угрозам Трампа по поводу тарифов, которые, как предупреждают экономисты, нанесут значительный ущерб канадской экономике в случае их введения.

"Сделать Гренландию снова великой"

Трамп вновь заявил и о своих амбициях в отношении Гренландии. По мнению Трампа, жителям острова будет выгодно вхождение в США.

"Гренландия - невероятное место. Ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать и беречь ее от злого внешнего мира", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что его сын отправится в Гренландию, чтобы посетить прекрасные места и достопримечательности. Датская телерадиокомпания DR со ссылкой на главу МИД Минингуак Клейст сообщила, что визит Трампа-младшего будет носить личный характер.

Гренландия - автономная территория, входящая в Датское королевство. В соответствии с референдумом от 1 мая 1979 года, Дания передала право самоуправления Гренландии, а 25 ноября 2008 года состоялся еще один референдум, в ходе которого гренландцы проголосовали за новый Закон о самоуправлении. Он передает больше полномочий от правительства Дании местным властям. В январе премьер-министр острова Муте Эгеде повторил призыв провести референдум о независимости.

Эгеде пока не прокомментировал недавние заявления Трампа, но в декабре сказал, что Гренландия "не продается и никогда не будет продаваться".

Ранее по поводу Гренландии Трамп сделал следующее заявление: "В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью".

В свой первый президентский срок Трамп отменил запланированную на август 2019 года поездку в Данию. Это произошло после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла идею Трампа о покупке острова, назвав предложение абсурдным.

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Член парламента Гренландии Аая Хемниц написала в Facebook, что жители Гренландии должны сказать Трампу "нет". "Невероятно, что некоторые могут быть настолько наивными, чтобы думать, что счастье заключается в том, чтобы мы стали американскими гражданами", - отметила Хемниц.