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Православные в России, Сербии и Грузии отпраздновали Рождество по юлианскому календарю

Пресс-служба Русской Православной церкви: патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин беседуют после Рождественской службы в Храме Христа Спасителя в Москве, 7 января 2025 г
Пресс-служба Русской Православной церкви: патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин беседуют после Рождественской службы в Храме Христа Спасителя в Москве, 7 января 2025 г Авторское право Oleg Varov/Russian Orthodox Church Press Service
Авторское право Oleg Varov/Russian Orthodox Church Press Service
By Euronews и EBU, AP
Опубликовано
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Православные в России, Сербии и Грузии отпраздновали Рождество по юлианскому календарю. Владимир Путин посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе. В Белграде богослужение завершилось салютом над собором Св.Саввы. В Тбилиси манифестанты вышли на рождественскую акцию протеста.

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Во вторник православные христиане в России и в ряде других стран празднуют Рождество по юлианскому календарю.

Владимир Путин посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Пресс-служба Кремля сообщила, что на службе присутствовали участники "СВО" (так власти РФ продолжают называют полномасштабную войну в Украине), волонтёры и семьи, с которыми Путин ранее уже встречался в рамках мероприятий к "Году семьи".

Позже Путин приехал поздравить патриарха Кирилла в храм Христа Спасителя. Настоятель РПЦ, горячо поддерживающий вторжение России в Украину, освятил иконы и кресты, на которых попросил выгравировать инициалы президента перед отправкой военнослужащим, пишут российские информагентства со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

В своей по традиции воинственной проповеди пастырь заявил, что западный мир презирает Россию и её "альтернативный путь цивилизованного развития".

"Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, всё больше и больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны", – утверждает Кирилл.

Сербия: рождественский салют

Ночное рождественское богослужение прошло и в Белградском кафедральном соборе в ночь 6 на 7 января. На нём присутствовали несколько сотен человек.

После службы в соборе Святого Саввы состоялся праздничный фейерверк.

Самые консервативные православные церкви, включая РПЦ, Иерусалимскую, Сербскую и Грузинскую до сих пор следуют древнему юлианскому календарю, который начинается на 13 дней позже григорианского календаря, используемого католиками, протестантами, а также Константинопольской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской (Греческой) и другими православными церквями.

В июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе государственного праздника Рождества в стране на 25 декабря.

Грузия: рождественская демонстрация

Жители Тбилиси встретили православное Рождество пением рождественских гимнов на проспекте Руставели в центре столицы. Всенощное бдение при свечах стало последней из практически ежедневных демонстраций, которые длятся уже больше месяца.

Участвовавшие в акции надеялись таким образом оказать давление на правящую партию "Грузинская мечта".

Мужчина с грузинским флагом на улице, украшенной к празднованию православного Рождества, перед зданием парламента в Тбилиси, Грузия, 6 января 2025 г.
Мужчина с грузинским флагом на улице, украшенной к празднованию православного Рождества, перед зданием парламента в Тбилиси, Грузия, 6 января 2025 г.Zurab Tsertsvadze/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Протесты в Грузии вспыхивали в течение всего 2024 года, начиная с многомесячного движения против нового "российского закона об иноагентах". Позже вспыхнули протесты против правящей консервативной пророссийской партии "Грузинская мечта", в том числе из-за результатов всеобщих выборов, которые многие в стране и в ЕС оспаривают, а также приостановки переговоров о вступлении в Евросоюз. В декабре "Грузинская мечта" также назначила президентом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Его предшественница Саломе Зурабишвили, сторонница оппозиционного движения, появилась на мероприятии и поприветствовала манифестантов.

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