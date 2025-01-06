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Ильхам Алиев: "Мы требуем справедливости и наказания виновных"

Ильхям Алиев ждет извинений и компенсаций.
Ильхям Алиев ждет извинений и компенсаций. Авторское право AP/Azerbaijani Presidential Press Office
Авторское право AP/Azerbaijani Presidential Press Office
By Euronews
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Президент Азербайджана встретился с родственниками жертв авиакатастрофы под Актау. Он сообщил им, что возлагает вину на РФ и ждет от нее "полной прозрачности и человеческого поведения".

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных в авиакатастрофе лайнера AZAL под Актау. Об этом он заявил на встрече с родственниками погибших и выживших членов экипажа. "Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - цитирует Алиева Агентство АЗЕРТАДЖ.

Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения".
Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что сейчас в Бразилии, стране-производителе разбившегося самолета, идет процесс расшифровки черных ящиков, чтобы полностью восстановить "картину трагедии". "Это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - отметил Алиев.

Самолет "Азербайджанских авиалиний", выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа; 38 погибли, 29 выжили. Выступая по гостелевидению через три после трагедии, президент Алиев заявил, что "самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление". Источники нашего канала в правительстве Азербайджана тогда же сообщили, что лайнер был затронут российской ракетой класса "земля-воздух" . Судя по всему, речь идет о ПВО, так как в момент расчетной посадки лайнера в Грозном над городом шло отражение атаки украинских беспилотников. Сообщается также, что самолет запрашивал посадку в российских аэропортах, но был отправлен через Каспийское море в Казахстан.

В Кремле предложили "не строить гипотез" и дождаться итогов расследования. Изначально Москва допускала другие причины крушения самолета - столкновение со стаей птиц и взрыв баллона на борту. Президент Азербайджана выразил разочарование тем, что назвал "бредовыми версиями", призвав Россию извиниться, наказать причастных и выплатить компенсации.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря дважды звонил Алиеву. Он, как говорится на сайте Кремля, принёс извинения в связи с тем, что "трагический инцидент" произошёл в воздушном пространстве России.

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