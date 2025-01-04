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В Японии умерла старейшая жительница планеты: эстафета передана бразильской монахине

Томико Итоока (1908–2024).
Томико Итоока (1908–2024). Авторское право AP/City of Ashiya
Авторское право AP/City of Ashiya
By Euronews
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Томико Итоока, которая родилась ещё при императоре Мэйдзи, скончалась от естественных причин в возрасте 116 лет.

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Томико Итоока, японка, которая считалась старейшей жительницей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса, умерла 29 декабря в возрасте 116 лет, об этом сообщил в субботу представитель муниципалитета Асия в префектуре Хиого. Похороны прошли в кругу близких.

Как сообщается, супердолгожительница, чей возраст подтверждён Исследовательской группой геронтологии, скончалась по естественным причинам в доме престарелых, где провела последние годы.

Итоока родилась в 23 мая 1908 года в Осаке.

Во время Второй мировой войны она управляла офисом текстильной фабрики своего мужа, расположенной на территории современной Южной Кореи.

Итоока овдовела в 1979 году, даже в преклонном возрасте она продолжала вести активный образ жизни.

У нее остались сын и дочь, а также пять внуков.

Титул старейшей жительницы планеты ей достался в августе прошлого года после смерти 117-летней испанки Марии Браньяс. Теперь самым старым человеком в мире стала бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, которая младше японки на 16 дней.

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