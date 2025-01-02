Южная Корея: в офисах авиакомпании Jeju Air проведены обыски в рамках расследования авиакатастрофы

Специалисты извлекли данные из речевого самописца. Их предстоит преобразовать в звуковой файл. Второй черный ящик поврежден. Его отправят на экспертизу в США.

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В четверг полиция Южной Кореи провела обыски в офисах компании Jeju Air и международном аэропорту Муан в рамках расследования катастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Ордера на обыски, как сообщили журналистам, были выданы по обвинению в профессиональной халатности, повлекшей смерть людей.

Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока, разбился при посадке 29 декабря. У самолета не выпустилось шасси. Лайнер, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонный барьер, на котором были установлены радиомаяки. Возник пожар. На борту находился 181 человек. Выжили только два члена экипажа. Власти Южной Кореи заявили, что оценят роль "жесткой конструкции" в авиакатастрофе.

Министерство транспорта в свою очередь сообщило, что власти завершили процесс опознания 179 жертв. К настоящему времени правительство передало родственникам 11 тел.

Извлечение черных ящиков

Первого января специалисты извлекли данные из черного ящика (речевой регистратор), записывающего переговоры в кабине пилотов самолета. Эксперты должны преобразовать эти данные в голосовой файл.

Второй черный ящик (регистратор полетных данных) получил повреждения корпуса. Сообщается, что его отправят для анализа в США. В работе будут принимать участие и южнокорейские эксперты.

Следователи продолжают выяснять причины самой смертоносной авиакатастрофы в истории страны. Несколько дней назад чиновники рассказали журналистам, что незадолго до крушения пилот самолета связался с авиадиспетчерами и сообщил, что в двигатель самолета попала птица, и объявил тревогу.

В связи с авиакатастрофой в стране был объявлен семидневный национальный траур. Ранее на этой неделе родственники и друзья жертв трагедии собрались на месте крушения, чтобы почтить память своих близких.