NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Кот-д'Ивуар объявляет о выводе французских войск

Заявление президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттары – ещё один признак угасания военного влияния бывшей колониальной державы Франции в Западной Африке.
Заявление президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттары – ещё один признак угасания военного влияния бывшей колониальной державы Франции в Западной Африке. Авторское право Sylvain Cherkaoui/AP
Авторское право Sylvain Cherkaoui/AP
By Kieran Guilbert
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Французская военная база в Абиджане должна быть передана властям Кот-д'Ивуара в январе. Постоянное военное присутствие Парижа на континенте вскоре будет ограничено лишь базами в Габоне и Джибути.

РЕКЛАМА

Кот-д'Ивуар объявил о выводе французских войск из страны, став очередной африканской страной, разорвавшей свои военные связи с бывшей колониальной державой.

В своём новогоднем обращении президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что вывод войск начнётся в этом месяце и будет "отражать модернизацию" армии страны, которой, по его словам, ивуарийцы могут "гордиться".

"В этом контексте мы приняли решение о скоординированном и организованном выводе французских войск", – отметил Уаттара, добавив, что пехотный батальон в Порт-Буэте, находящийся под управлением французов, будет передан ивуарийским войскам.

В настоящее время в стране находятся около 600 французских военнослужащих.

Аналитики называют решение Кот-д'Ивуара отказаться от французского контингента частью более широкой структурной трансформации в отношениях региона с Парижем.

Франция уже вывела войска с территории трёх государств Сахеля, управляемых враждебными ей хунтами – Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

В прошлом месяце Сенегал и Чад также объявили о выводе французских войск. 26 декабря Франция передала властям Чада контроль над базой в Файе.

В Париже заявляют, что проводят "реорганизацию" своего постоянного военного присутствия в Африке, а своё ослабевающее политическое влияние на континенте намерены путём разработки "новой стратегии".

Франция покинула более 70% африканских стран, в которых она размещала свои войска после окончания колониального правления в 1960-х годах. Теперь французские войска останутся только в Джибути (1500 солдат) и Габоне (350 солдат).

При этом военные лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо сблизились с Россией. Кремль разместил по всему Сахелю наёмников, которых обвиняют в массовых нарушениях прав человека в отношении гражданского населения.

Ситуация с безопасностью в этих странах ухудшилась: растёт число экстремистских нападений и гибели мирных жителей в результате насилия как со стороны вооружённых групп, так и со стороны правительственных сил.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Cерьезное предупреждение" Тайваню: Китай проводит крупные военные учения

Глава МИД Польши призвал прекратить выплату пособий украинцам призывного возраста

Группировка Северного флота России отправилась в поход по Арктике