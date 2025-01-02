Французская военная база в Абиджане должна быть передана властям Кот-д'Ивуара в январе. Постоянное военное присутствие Парижа на континенте вскоре будет ограничено лишь базами в Габоне и Джибути.

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Кот-д'Ивуар объявил о выводе французских войск из страны, став очередной африканской страной, разорвавшей свои военные связи с бывшей колониальной державой.

В своём новогоднем обращении президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что вывод войск начнётся в этом месяце и будет "отражать модернизацию" армии страны, которой, по его словам, ивуарийцы могут "гордиться".

"В этом контексте мы приняли решение о скоординированном и организованном выводе французских войск", – отметил Уаттара, добавив, что пехотный батальон в Порт-Буэте, находящийся под управлением французов, будет передан ивуарийским войскам.

В настоящее время в стране находятся около 600 французских военнослужащих.

Аналитики называют решение Кот-д'Ивуара отказаться от французского контингента частью более широкой структурной трансформации в отношениях региона с Парижем.

Франция уже вывела войска с территории трёх государств Сахеля, управляемых враждебными ей хунтами – Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

В прошлом месяце Сенегал и Чад также объявили о выводе французских войск. 26 декабря Франция передала властям Чада контроль над базой в Файе.

В Париже заявляют, что проводят "реорганизацию" своего постоянного военного присутствия в Африке, а своё ослабевающее политическое влияние на континенте намерены путём разработки "новой стратегии".

Франция покинула более 70% африканских стран, в которых она размещала свои войска после окончания колониального правления в 1960-х годах. Теперь французские войска останутся только в Джибути (1500 солдат) и Габоне (350 солдат).

При этом военные лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо сблизились с Россией. Кремль разместил по всему Сахелю наёмников, которых обвиняют в массовых нарушениях прав человека в отношении гражданского населения.

Ситуация с безопасностью в этих странах ухудшилась: растёт число экстремистских нападений и гибели мирных жителей в результате насилия как со стороны вооружённых групп, так и со стороны правительственных сил.