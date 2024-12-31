В Риме появились зимние палатки для бездомных

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Весной 2024 года городской совет Рима принял решение выделить 4,3 миллиона на строительство навесных конструкций, которые должны служить приютом для бездомных зимой.

По плану, четыре палаточных сооружения у вокзалов Термини, Тибуртина, Остиенсе и Сан-Пьетро будут вмещать по 70 человек каждое и работать по 24 часа в сутки. Открыть их планировали к юбилейному для Рима 2025 году.

Пока работают только два таких шатра из четырёх, но мэр столицы Роберто Гуалтьери заверил, что остальные откроются в скором времени.

"Это решение назревало много лет, это очень нужно людям без крыши над головой, - сказал Карло Санторо, директор центра Палаццо Мильори. "Это поможет бездомным пережить зиму, и мы надеемся, когда люди обоснуются здесь, мы сможем найти для них долгосрочные решения", - заключил он.

Есть те, кому проект уже помог. Маргарита родом из Польши, но живёт в Италии последние 33 года. Она долго ночевала на заброшенном складе, пока не узнала о приюте. "Раньше я жила в очень плохом месте, скажем так, - на складе. К сожалению, там нельзя было оставаться, поэтому я начала искать помощь и нашла её. По крайней мере, здесь тепло. Но это временное жильё, на три-четыре месяца, не больше", - рассказала женщина журналисту Euronews.

22 000 бездомных в Риме

Проект подвергают критике не только за задержки в реализации, его временный характер, но и за то, что он охватывает лишь малую часть от реального количества бездомных.

Во время акции "Ночь солидарности", проведённой в апреле 2024 года под эгидой столичного Департамента социальной политики и здравоохранения, в Риме насчитали 2204 бездомных. Большинство - 82,7% - составляли мужчины в возрасте от 40 до 49 лет, в основном ночующие возле вокзалов Термини и Тибуртина, а также на площади Святого Петра и возле Тусколаны. В основном это итальянцы, румыны, сомалийцы и марокканцы.

Правда, у выборки были существенные ограничения, и подсчёт не отражает реального положения дел в муниципалитете, считают социологи.

"В Риме нет никакой чрезвычайной ситуации, - подчеркнула Барбара Фунари, советник по социальной политике муниципалитета, добавив: Цифры отражают реальность присутствия бездомных на улицах. Я призываю столицу и регион Лацио работать сообща с тем, чтобы увеличить количество мест в приютах, привлекая различные организации и находя подходящие для этого общественные здания. Мы рассчитываем увеличивать количество мест на 200 в год, пока их число в Риме не достигнет 2000", - пообещала она.

Слова, однако, противоречат данным, собранным Национальным институтом статистики (Istat) в конце 2022 года. Он насчитал 23 420 бездомных в 121 пригороде Рима, причём 22 162 - только в столице. Это самый большой показатель среди всех регионов Италии.

Пик абсолютной бедности

В докладе НПО Caritas от 2024 года говорится, что абсолютная бедность в Италии достигла нового пика, охватив 5,7 миллиона человек, что составляет почти 10% населения страны. Авторы подчёркивают: крайняя нужда, в которой оказываются итальянцы, характеризуется не только экономическим фактором, к ней относится и доступ к жилью, здравоохранению и образованию.

По данным ISTAT, в 2021 году в 2198 муниципалитетах Италии насчитывалось 96 197 бездомных.

Половина из них проживает в шести муниципалитетах, причём наибольший процент - 23% - приходится на Рим. За столицей следуют Милан (9%), Неаполь (7%), Турин (4,6%), Генуя (3%) и Фоджия (3,7%).

Европейский парламент определяет доступ к достойному жилью как одно из фундаментальных прав человека. Исходя из этого, депутаты законодательного органа ЕС в своей резолюции от 24 ноября 2020 года потребовали от государств-членов блока разрешить проблему бездомности к 2030 году.