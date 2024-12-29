В Ла-Манше погибли мигранты, плывшие в Великобританию

Власти Франции говорят о десятках погибших мигрантов, пытавшихся добраться до Великобритании в уходящем году.

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Три человека погибли и 50 спасены французскими ВМС в водах Ла-Манша. Люди пытались переправиться из французского Кале в Великобританию морем на небольшим судне. Власти коммуны Сангатт сообщили, что около 10 мигрантов были излечены из воды с признаками сильного переохлаждения и что к устройству спасенных беженцев примкнула благотворительная организация.

"Уходящий год очень тяжел в плане цифр, - признал Ги Аллеманг, мэр Сангатта. - Мы уже превысили показатель в 80 смертей только на переправах. Хочется верить, что к концу года мы не достигнем сотни погибших".

Путь через Ла-Манш остается одним из самых востребованных для нелегалов. В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год суточное прибытие через пролив - 923 человека. Благоприятный ветер, дувший в последние дни, побудил людей тронуться в путь, британские власти сообщили, что к берегам Королевства в период со среды до субботы прибыли 1,5 тысячи нелегалов.