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В Ла-Манше погибли мигранты, плывшие в Великобританию

ФИЛЕ - Поврежденная надувная лодка стоит на берегу в Вимеру, северная Франция, 25 ноября 2021 года в Кале, северная Франция.
ФИЛЕ - Поврежденная надувная лодка стоит на берегу в Вимеру, северная Франция, 25 ноября 2021 года в Кале, северная Франция. Авторское право Michel Spingler/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Spingler/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Daniel Bellamy
Опубликовано
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Власти Франции говорят о десятках погибших мигрантов, пытавшихся добраться до Великобритании в уходящем году.

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Три человека погибли и 50 спасены французскими ВМС в водах Ла-Манша. Люди пытались переправиться из французского Кале в Великобританию морем на небольшим судне. Власти коммуны Сангатт сообщили, что около 10 мигрантов были излечены из воды с признаками сильного переохлаждения и что к устройству спасенных беженцев примкнула благотворительная организация.

"Уходящий год очень тяжел в плане цифр, - признал Ги Аллеманг, мэр Сангатта. - Мы уже превысили показатель в 80 смертей только на переправах. Хочется верить, что к концу года мы не достигнем сотни погибших".

Путь через Ла-Манш остается одним из самых востребованных для нелегалов. В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год суточное прибытие через пролив - 923 человека. Благоприятный ветер, дувший в последние дни, побудил людей тронуться в путь, британские власти сообщили, что к берегам Королевства в период со среды до субботы прибыли 1,5 тысячи нелегалов.

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