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Хорватия: Миланович идёт на переизбрание, но второй тур практически неизбежен

Президент Хорватии Зоран Миланович приветствует представителей СМИ после голосования на президентских выборах на избирательном участке в Загребе, Хорватия, воскресенье, 29 декабря 2024 года.
Президент Хорватии Зоран Миланович приветствует представителей СМИ после голосования на президентских выборах на избирательном участке в Загребе, Хорватия, воскресенье, 29 декабря 2024 года. Авторское право Darko Bandic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Bandic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Daniel Bellamy и AP
Опубликовано
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Президент Зоран Миланович, откровенный критик западной военной поддержки Украины, баллотируется на переизбрание. Он считается фаворитом гонки, но, как ожидается, не сможет одержать победу уже в первом туре

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Хорватия выбирает президента на очередной пятилетний срок. Премьер-министр Андрей Пленкович преподносит голосование как вопрос о будущем страны в ЕС и НАТО.

Действующий президент страны левоцентрист Зоран Миланович, откровенный критик западной военной поддержки Украины в ее противостоянии с Россией, баллотируется на переизбрание, но вряд ли сможет одержать победу уже в первом туре.

Самый популярный политик в Хорватии, Миланович в прошлом занимал пост премьер-министра. Популист по стилю и левый по взглядам, президент является яростным критиком премьер-министра Андрея Пленковича, и постоянные перепалки между ними в последнее время характеризуют политическую сцену Хорватии.

Пленкович назвал Милановича "пророссийским" и угрожающим международному положению Хорватии. Милановичу противостоят еще семь претендентов, включая кандидата от правящей партии Хорватское демократическое содружество - Драгана Примораца.

"Разница между ним и Милановичем очень проста: Миланович ведет нас на Восток, а Приморац - на Запад", - сказал он.

Ожидается, что именно они встретятся во втором туре выборов 12 января, и здесь эксперты отдают победу Милановичу.

Хотя президентство в Хорватии носит в основном церемониальный характер, избранный президент обладает политическим влиянием и выступает в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами.

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