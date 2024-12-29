Хорватия: Миланович идёт на переизбрание, но второй тур практически неизбежен

Президент Зоран Миланович, откровенный критик западной военной поддержки Украины, баллотируется на переизбрание. Он считается фаворитом гонки, но, как ожидается, не сможет одержать победу уже в первом туре

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Хорватия выбирает президента на очередной пятилетний срок. Премьер-министр Андрей Пленкович преподносит голосование как вопрос о будущем страны в ЕС и НАТО.

Действующий президент страны левоцентрист Зоран Миланович, откровенный критик западной военной поддержки Украины в ее противостоянии с Россией, баллотируется на переизбрание, но вряд ли сможет одержать победу уже в первом туре.

Самый популярный политик в Хорватии, Миланович в прошлом занимал пост премьер-министра. Популист по стилю и левый по взглядам, президент является яростным критиком премьер-министра Андрея Пленковича, и постоянные перепалки между ними в последнее время характеризуют политическую сцену Хорватии.

Пленкович назвал Милановича "пророссийским" и угрожающим международному положению Хорватии. Милановичу противостоят еще семь претендентов, включая кандидата от правящей партии Хорватское демократическое содружество - Драгана Примораца.

"Разница между ним и Милановичем очень проста: Миланович ведет нас на Восток, а Приморац - на Запад", - сказал он.

Ожидается, что именно они встретятся во втором туре выборов 12 января, и здесь эксперты отдают победу Милановичу.

Хотя президентство в Хорватии носит в основном церемониальный характер, избранный президент обладает политическим влиянием и выступает в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами.