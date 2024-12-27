NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Итальянская журналистка арестована в Тегеране и "помещена в тюрьму для диссидентов"

Штаб-квартира Farnesina
Штаб-квартира Farnesina Авторское право Wikimedia
Авторское право Wikimedia
By Ирина ШелудковаFortunato Pinto
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Чечилия Сала перед задержанием опубликовала подкаст о патриархате в Иране.

РЕКЛАМА

Министерство иностранных дел Италии объявило, что журналистка Чечилия Сала, находившаяся в Иране, была задержана 19 декабря полицией в Тегеране. В официальном заявлении говорится, что ведомство сотрудничает с иранскими властями, чтобы прояснить правовую ситуацию и проверить условия содержания журналистки под стражей.

Посол Италии Паола Амадеи нанесла консульский визит, чтобы проверить условия и статус содержания Салы под стражей. Семья журналистки была проинформирована о результатах консульского визита. Ранее Сале было разрешено сделать два телефонных звонка родственникам. О причинах ее задержания неизвестно.

Сала - автор ежедневной газеты il Foglio, а также голос подкаста "Истории", выпускаемого компанией Chora Media. Многие из ее репортажей были опубликованы в различных итальянских журналах, включая Vanity Fair, Wired и L'Espresso.

Chora Media: "Попала в тюрьму для диссидентов"

"Чечилия Сала была арестована в Тегеране в четверг 19 декабря и уже неделю находится в тюрьме, в изоляторе. Она была доставлена в тюрьму Эвин, где содержатся диссиденты, и причина ее непонятного ареста до сих пор не установлена. Мы сообщаем эту ужасную новость только сейчас, потому что итальянские власти и родители Чечилии попросили нас хранить молчание, и мы надеялись, что это молчание приведет к скорейшему освобождению, чего, к сожалению, пока не произошло", - говорится в заявлении Chora Media, опубликованном в пятницу.

"Чечилия отправилась 12 декабря из Рима в Иран с обычной журналистской визой и защитой журналиста-экспатрианта. Она взяла ряд интервью и выпустила три эпизода своего подкаста Chora News Stories. Она должна была вернуться в Рим 20 декабря, но утром 19-го, после обмена сообщениями, ее телефон замолчал", - говорится далее в заявлении.

17 декабря Чечилия Сала опубликовала подкаст на тему патриархата в Иране.

В рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" за 2024 год Иран занимает 176-е место из 180.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Иран отказывается от прямых переговоров с США по ядерной программе

Иран отвергает перспективы ядерных переговоров с США и отрицает получение письма от Трампа

В Тегеране убили двух членов Верховного суда