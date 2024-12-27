Итальянская журналистка арестована в Тегеране и "помещена в тюрьму для диссидентов"

Чечилия Сала перед задержанием опубликовала подкаст о патриархате в Иране.

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Министерство иностранных дел Италии объявило, что журналистка Чечилия Сала, находившаяся в Иране, была задержана 19 декабря полицией в Тегеране. В официальном заявлении говорится, что ведомство сотрудничает с иранскими властями, чтобы прояснить правовую ситуацию и проверить условия содержания журналистки под стражей.

Посол Италии Паола Амадеи нанесла консульский визит, чтобы проверить условия и статус содержания Салы под стражей. Семья журналистки была проинформирована о результатах консульского визита. Ранее Сале было разрешено сделать два телефонных звонка родственникам. О причинах ее задержания неизвестно.

Сала - автор ежедневной газеты il Foglio, а также голос подкаста "Истории", выпускаемого компанией Chora Media. Многие из ее репортажей были опубликованы в различных итальянских журналах, включая Vanity Fair, Wired и L'Espresso.

Chora Media: "Попала в тюрьму для диссидентов"

"Чечилия Сала была арестована в Тегеране в четверг 19 декабря и уже неделю находится в тюрьме, в изоляторе. Она была доставлена в тюрьму Эвин, где содержатся диссиденты, и причина ее непонятного ареста до сих пор не установлена. Мы сообщаем эту ужасную новость только сейчас, потому что итальянские власти и родители Чечилии попросили нас хранить молчание, и мы надеялись, что это молчание приведет к скорейшему освобождению, чего, к сожалению, пока не произошло", - говорится в заявлении Chora Media, опубликованном в пятницу.

"Чечилия отправилась 12 декабря из Рима в Иран с обычной журналистской визой и защитой журналиста-экспатрианта. Она взяла ряд интервью и выпустила три эпизода своего подкаста Chora News Stories. Она должна была вернуться в Рим 20 декабря, но утром 19-го, после обмена сообщениями, ее телефон замолчал", - говорится далее в заявлении.

17 декабря Чечилия Сала опубликовала подкаст на тему патриархата в Иране.

В рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" за 2024 год Иран занимает 176-е место из 180.