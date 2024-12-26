20 лет после цунами: скорбь и слезы на памятных церемониях

By Euronews

20 лет назад природная катастрофа в Индийском океане унесла жизни около 230 000 человек в десятке стран, волна достигла Восточной Африки.

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В индонезийской провинции Ачех люди собираются на молитвах и посещают братские могилы, чтобы почтить память жертв мощного цунами в Индийском океане, одного из самых страшных стихийных бедствий в современной истории.

26 декабря 2004 года землетрясение магнитудой 9,1 у побережья индонезийского острова Суматра вызвало цунами, которое унесло жизни около 230 000 человек в десятке стран и достигло Восточной Африки.

Около 1,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, в основном в четырех наиболее пострадавших странах: Индонезии, Шри-Ланке, Индии и Таиланде.

Жительница рыбацкой деревни вернулась в свой разрушенный дом в Нагаппаттинаме, южный индийский штат Тамилнад, пятница, 31 декабря 2004. Gurinder Osan/AP2004

Только в Индонезии погибли более 170 000 человек.

В деревне Ули Лхеуэ похоронены более 14 000 неопознанных и невостребованных жертв цунами. Это одно из нескольких массовых захоронений в Банда-Ачех, столице самой северной провинции Индонезии.

Район Банда-Ачех наиболее пострадал от удара стихии, наряду с районом Ачех-Бесар.

Несмотря на то, что прошло уже 20 лет, люди, пережившие стихийное бедствие, до сих пор скорбят о близких, которых они потеряли из-за гигантской волны, сравнявшей с землей здания вплоть до столицы провинции Банда-Ачех.

Мечеть Рахматуллы Лампуука стоит нетронутой после цунами 2004 года в Лхокнге, недалеко от Банда Ачех, Индонезия, 30 января 2005. Greg Baker/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Мы скучаем по ним и до сих пор не знаем, где они. Все, что мы знаем, - это то, что каждый год мы посещаем братскую могилу в Ули Лхуэ и Сирон", - сказал 54-летний Мухамад Амирудин, который потерял двух своих детей 20 лет назад и так и не нашел их тела. "Эта жизнь временна, поэтому мы делаем все возможное, чтобы быть полезными другим", - сказал Амирудин, посетивший захоронение вместе с женой.

Тысячи людей собрались на молитву в мечети Байтуррахман в центре Банда-Ачеха. Сирены звучали по всему городу в течение трех минут, чтобы отметить время землетрясения, вызвавшего цунами.

Инфраструктура в Ачехе была восстановлена и теперь более устойчива, чем до цунами. В прибрежных районах установлены системы раннего оповещения, которые предупреждают жителей о возможных цунами, давая им время на поиск безопасного места. Это стало возможным благодаря поддержке международных доноров и организаций, которые выделили значительные средства на восстановление региона.

Цунами унесло жизни более 8 000 человек в Таиланде, многие из них пропали без вести. Почти 400 тел остаются невостребованными.

В Бан Нам Кхеме, небольшой рыбацкой деревушке в провинции Пханг Нга, которая приняла на себя удар разрушительных волн, прошла церемония с мусульманскими, христианскими и буддистскими молитвами.

Местная жительница Урай Сирисук сказала, что в остальное время года она избегает заходить в приморский мемориальный парк, потому что потеря ее 4-летней дочери до сих пор глубоко ранит ее каждый раз, когда она вспоминает об этом. "У меня такое чувство, что море забрало моего ребенка. Я очень зла на него. Я даже не могу зайти в воду", - говорит она.