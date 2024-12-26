20 лет после цунами: скорбь и слезы на памятных церемониях

20 лет назад природная катастрофа в Индийском океане унесла жизни около 230 000 человек в десятке стран, волна достигла Восточной Африки.
В индонезийской провинции Ачех люди собираются на молитвах и посещают братские могилы, чтобы почтить память жертв мощного цунами в Индийском океане, одного из самых страшных стихийных бедствий в современной истории.
26 декабря 2004 года землетрясение магнитудой 9,1 у побережья индонезийского острова Суматра вызвало цунами, которое унесло жизни около 230 000 человек в десятке стран и достигло Восточной Африки.
Около 1,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, в основном в четырех наиболее пострадавших странах: Индонезии, Шри-Ланке, Индии и Таиланде.
Только в Индонезии погибли более 170 000 человек.
В деревне Ули Лхеуэ похоронены более 14 000 неопознанных и невостребованных жертв цунами. Это одно из нескольких массовых захоронений в Банда-Ачех, столице самой северной провинции Индонезии.
Район Банда-Ачех наиболее пострадал от удара стихии, наряду с районом Ачех-Бесар.
Несмотря на то, что прошло уже 20 лет, люди, пережившие стихийное бедствие, до сих пор скорбят о близких, которых они потеряли из-за гигантской волны, сравнявшей с землей здания вплоть до столицы провинции Банда-Ачех.
"Мы скучаем по ним и до сих пор не знаем, где они. Все, что мы знаем, - это то, что каждый год мы посещаем братскую могилу в Ули Лхуэ и Сирон", - сказал 54-летний Мухамад Амирудин, который потерял двух своих детей 20 лет назад и так и не нашел их тела. "Эта жизнь временна, поэтому мы делаем все возможное, чтобы быть полезными другим", - сказал Амирудин, посетивший захоронение вместе с женой.
Тысячи людей собрались на молитву в мечети Байтуррахман в центре Банда-Ачеха. Сирены звучали по всему городу в течение трех минут, чтобы отметить время землетрясения, вызвавшего цунами.
Инфраструктура в Ачехе была восстановлена и теперь более устойчива, чем до цунами. В прибрежных районах установлены системы раннего оповещения, которые предупреждают жителей о возможных цунами, давая им время на поиск безопасного места. Это стало возможным благодаря поддержке международных доноров и организаций, которые выделили значительные средства на восстановление региона.
Цунами унесло жизни более 8 000 человек в Таиланде, многие из них пропали без вести. Почти 400 тел остаются невостребованными.
В Бан Нам Кхеме, небольшой рыбацкой деревушке в провинции Пханг Нга, которая приняла на себя удар разрушительных волн, прошла церемония с мусульманскими, христианскими и буддистскими молитвами.
Местная жительница Урай Сирисук сказала, что в остальное время года она избегает заходить в приморский мемориальный парк, потому что потеря ее 4-летней дочери до сих пор глубоко ранит ее каждый раз, когда она вспоминает об этом. "У меня такое чувство, что море забрало моего ребенка. Я очень зла на него. Я даже не могу зайти в воду", - говорит она.