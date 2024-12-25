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Источник: самолёт "Азербайджанских авиалиний" мог быть поражён зенитно-ракетным комплексом

Место крушения самолета в Актау
Место крушения самолета в Актау Авторское право Azamat Sarsenbayev/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Azamat Sarsenbayev/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Выжившие пассажиры разбившегося в среду самолёта "Азербайджанских авиалиний" на подлёте к Грозному услышали взрыв, за которым последовало нечто похожее на попадание шрапнели в фюзеляж. Об этом сообщили Euronews связанные с расследованием авиакатастрофы официальные источники.

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На подлёте к Грозному выжившие пассажиры разбившегося в среду самолёта "Азербайджанских авиалиний" услышали взрыв, за которым последовало нечто похожее на попадание шрапнели в фюзеляж. Об этом сообщили Euronews связанные с расследованием авиакатастрофы официальные источники.

Информация может быть соотнесена с сообщением базирующегося в Азербайджане международного новостного канала AnewZ. В нём цитируется российский военный блогер, утверждающий, что “повреждения самолета свидетельствуют, что он, возможно, был случайно поражен зенитно-ракетным комплексом (ЗРК)”.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура по жертвам авиакатастрофы под Актау.

Оперативный штаб на месте ранее сообщил, что перед крушением самолет Embraer 190 готовился к экстренной посадке в режиме direct mode после отказа системы управления и дублирующих систем. Самолет направлялся из Баку в Грозный. По официальной версии, из-за тумана (по другой версии — из-за угрозы атаки беспилотников) борт перенаправили сначала в Махачкалу, затем в Актау.

На борту пассажирского лайнера находились 69 человек, из них 5 членов экипажа, уточнили в МЧС Казахстана.

Число погибших и пострадавших уточняется. МЧС Казахстана считает, что погибших может быть более 40. Более 20 выживших доставили в больницы после авиакатастрофы. По данным Tengrinews, на борту находились 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три — Кыргызстана. На место аварии прибыли команды медиков и спасателей.

Самолет совершал регулярный рейс из Баку в Грозный. Как сообщают СМИ, причиной нештатной ситуации на борту стало столкновение с птицами. Из-за этого командир влоздушного судна принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию и вернулся в Баку. По последним данным, до завершения расследования причин катастрофы отменены все рейсы государственного авиаперевозчика из Баку в Грозный и Махачкалу.

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