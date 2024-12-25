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Бразилия свернула стройку автозавода BYD. Рабочие на объекте жили в рабских условиях

ФАЙЛ: Рулевое колесо электромобиля BYD в Ливонии, штат Мичиган, 30 апреля 2024 года, иллюстрация
ФАЙЛ: Рулевое колесо электромобиля BYD в Ливонии, штат Мичиган, 30 апреля 2024 года, иллюстрация Авторское право AP Photo/Mike Householder
Авторское право AP Photo/Mike Householder
By Euronews
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Китайские рабочие попали в рабские условия на стройплощадке автозавода BYD в Бразилии. Объект заморожен.

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В Бразилии остановили строительство завода китайского производителя электромобилей BYD; власти выяснили, что свыше 160 рабочих содержались там в рабских условиях.

Без паспортов и туалетов

Бразильская прокуратура сообщила, что речь идет о людях, нанятых в Китае компанией Jinjiang Construction Brazil, одним из подрядчиков на стройке в штате Баия. По данным властей, Jinjiang Construction конфисковала паспорта китайцев удерживает 60% их заработной платы. Тех, кто хочет уволится, заставляют вернуть стоимость авиабилета из Китая и оплатить из своих средств дорогу домой.

Прокуратура опубликовала видеозаписи общежития для рабоичх. На кадрах видны кровати без матрасов и переполненные помещения без мест для хранения личных вещей. Власти отметили антисанитарные условия: на 30 рабочих там приходился всего один туалет, что вынуждало людей вставать 4 утра, чтобы дождаться своей очереди в санузел и выйти на работу в 5:30 утра.

Рабочие не пострадают?

BYD, или Build Your Dreams - один из крупнейших в мире производителей электромобилей. Эта китайская компания заявила, что "немедленно расторгнет контракт" с группой Jinjian, отвечавшей за найм и управление работниками на стройке в Бразилии, и "изучит другие подходящие варианты". BYD пообещала временно разместить персонал стройки в близлежащих отелях, пообещав, что люди не пострадают от решения о прекращении работ на объекте.

Согласно бразильскому законодательству, рабскими считается принудительный труд, изнурительный рабочий день, унизительные условиям труда и ограничение свободы передвижения персонала.

Дополнительные источники • AP

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