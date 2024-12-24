NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Взрыв на турецком заводе унес 11 жизней

Турецкие силы безопасности стоят на страже рядом с припаркованными машинами скорой помощи у входа на оружейный завод после взрыва в Баликесире, 24 декабря 2024 г.
Турецкие силы безопасности стоят на страже рядом с припаркованными машинами скорой помощи у входа на оружейный завод после взрыва в Баликесире, 24 декабря 2024 г. Авторское право IHA via AP
Авторское право IHA via AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

На предприятии по производству взрывчатых веществ обрушилась крыша цеха. По данным властей, это не теракт.

РЕКЛАМА

В результате взрыва на заводе на западе Турции погибли 11 человек, семеро ранены. Трагедия произошла на предприятии по производству взрывчатых веществ в провинции Балыкесир. Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу сообщил, что в результате взрыва обрушился один из цехов. Причина устанавливается, но, по словам главы региона, речи о теракте не идёт. Прокуратура начала расследование.

Пострадавшее предприятие производит амуницию, в том числе для охоты и спорта, и взрывчатые вещества для гражданского использования. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с инцидентом, отметив, что "глубоко опечален" гибелью людей.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Украина продолжает подготовку новобранцев к противостоянию российской армии

Генконсульство РФ в Марселе подверглось нападению

Израиль: в трёх автобусах в Бат-Яме прогремели взрывы, в двух других обнаружена взрывчатка