Взрыв на турецком заводе унес 11 жизней

By Euronews

На предприятии по производству взрывчатых веществ обрушилась крыша цеха. По данным властей, это не теракт.

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В результате взрыва на заводе на западе Турции погибли 11 человек, семеро ранены. Трагедия произошла на предприятии по производству взрывчатых веществ в провинции Балыкесир. Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу сообщил, что в результате взрыва обрушился один из цехов. Причина устанавливается, но, по словам главы региона, речи о теракте не идёт. Прокуратура начала расследование.

Пострадавшее предприятие производит амуницию, в том числе для охоты и спорта, и взрывчатые вещества для гражданского использования. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с инцидентом, отметив, что "глубоко опечален" гибелью людей.