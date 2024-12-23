Трамп пригрозил, что США могут вернуть контроль над Панамским каналом

США передали контроль над каналом Панаме в 1999 году в соответствии с договором, подписанным в 1977 году при президенте Картере. Трамп назвал это решение "глупым".

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Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил, что может вернуть контроль над Панамским каналом, который Вашингтон "по глупости" уступил четверть века назад Панаме.

Выступая на своем первом послевыборном митинге в Аризоне, Трамп заявил, что с судов США, проходящих через соединяющий Атлантический и Тихий океаны канал, взимают "абсурдные" сборы.

"С нашим флотом и бизнесом обращаются очень несправедливо", - заявил Трамп своим сторонникам.

"Сборы, взимаемые Панамой, абсурдны, крайне несправедливы, особенно учитывая необычайную щедрость, проявленную в отношении Панамы со стороны США. Этому должен быть положен конец. Соединенные Штаты очень сильно заинтересованы в безопасной, эффективной и надежной работе Панамского канала", - сказал избранный президент США.

США передали контроль над водным путем Панаме в 1999 году в соответствии с договором, подписанным в 1977 году при президенте Джимми Картере.

Канал имеет важное значение для экономики Панамы и приносит примерно пятую часть годового дохода в казну страны.

Работа шлюзов канала зависит от водохранилищ. В 2023 году он сильно пострадал от засухи в Центральной Америке, что вынудило его значительно сократить количество ежедневных слотов для прохода судов.

Поскольку каждый день канал используется меньшим количеством судов, плата, которая взимается со всех грузоотправителей за резервирование места, была увеличена.

Позже транзит по каналу нормализовался, но в следующем году ожидается новое повышение цен.

Выступление Трампа в Фениксе, 22 декабря 2024 года Rick Scuteri/AP

Трамп заявил, что когда он станет президентом, "этот грабёж немедленно прекратится". В противном случае, по его словам, Панамский канал будет "возвращен США полностью и без вопросов", однако не объяснив, как это возможно.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически отверг предположение, что Вашингтон вернет себе контроль над каналом.

"Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей впредь. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению", - заявил он в воскресенье вечером.

Выступая в Аризоне, Трамп вновь пообещал, что обеспечит бурный рост экономики, закроет границы США и быстро урегулирует войны на Ближнем Востоке и в Украине.

"Я могу с гордостью заявить, что наступает золотой век Америки", - заявил Трамп.