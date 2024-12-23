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Десять человек погибли в результате падения самолета на жилой дом в бразильском городе Грамаду

Квартал в Грамаду, где потерпел крушение пассажирский самолет, 22 декабря 2024 года
Квартал в Грамаду, где потерпел крушение пассажирский самолет, 22 декабря 2024 года Авторское право Mateus Bruxel/AP
Авторское право Mateus Bruxel/AP
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Небольшой пассажирский самолет потерпел крушение в городе Грамаду, сообщили в Агентстве гражданской обороны Бразилии. Все находившиеся на борту погибли.

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В результате падения небольшого пассажирского самолета в жилом квартале в городе Грамаду погибли все 10 пассажиров, находившиеся на борту. Более десятка человек на земле получили травмы.

Агентство гражданской обороны страны сообщает, что трехэтажный дом, на который упал самолет, полностью разрушен.

Пострадавшие, в том числе двое в критическом состоянии, госпитализированы.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

Местные СМИ пишут, что самолетом управлял бразильский бизнесмен Луис Клаудио Галеацци, направлявшийся вместе с семьей в штат Сан-Паулу.

Компания Галеацци Galeazzi & Associados в опубликованном в соцсети LinkedIn заявлении подтвердила, что 61-летний бизнесмен находился на борту самолета. Вместе с ним летели жена, три дочери, еще несколько членов семьи и сотрудники.

Место падения самолета в Гранаду, 22 декабря 2024 года
Место падения самолета в Гранаду, 22 декабря 2024 годаMateus Bruxel/AP

"В момент огромной скорби компания Galeazzi & Associados глубоко признательна за выражения поддержки и солидарности, полученные от друзей, коллег и общественности. Мы также сочувствуем всем, кто пострадал в результате аварии", - говорится в заявлении компании.

Небольшой пассажирский самолет Piper вылетел из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул и через несколько минут потерпел крушение в городе Грамаду, который находится примерно в 10 км от аэропорта.

Грамаду расположен в горах Серра-Гауша и пользуется популярностью у бразильских туристов благодаря живописному ландшафту и мягкому климату.

В XIX веке город был заселен большим количеством немецких и итальянских иммигрантов и стал популярным местом для проведения рождественских праздников.

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