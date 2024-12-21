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Жилые дома в Казани подверглись массированному удару украинских БПЛА

ЖК "Лазурные небеса" после атаки дрона
ЖК "Лазурные небеса" после атаки дрона Авторское право Official Telegram channel of the Kazan City Hall via AP
Авторское право Official Telegram channel of the Kazan City Hall via AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Центральная часть России попала под обстрел украинских беспилотников

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Украина перенесла войну в сердце России, нанеся массированный удар беспилотниками по жилым домам в столице Татарстана Казани, расположенной более чем в 1000 километрах от линии фронта.

Пресс-служба главы региона Рустама Минниханова сообщила, что город атаковали восемь беспилотников. Шесть из них поразили жилые дома, один - промышленный объект и один был сбит над рекой, говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в местном новостном Telegram-канале и подтвержденном The Associated Press, видно, как беспилотник врезается в верхние этажи высотного здания.

Местные власти говорят, что пострадавших нет. В субботу и воскресенье в аэропорту Казани приостановлены полеты и отменены все массовые мероприятия.

Украина официально не признала эти удары в соответствии со своей политикой безопасности.

Накануне украинской атаке с использованием ракет, поставленных США, подвергся город Рыльск в Курской области - в результате погибли шесть человек, включая ребенка.

Москва, в свою очередь, в ночь на субботу выпустила по территории Украины более сотни, сообщили украинские власти. По данным ВВС Украины, 57 беспилотников были сбиты. Еще 56 беспилотников были "потеряны", вероятно, из-за электронных помех.

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