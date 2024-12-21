By Euronews и AP

Центральная часть России попала под обстрел украинских беспилотников

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Украина перенесла войну в сердце России, нанеся массированный удар беспилотниками по жилым домам в столице Татарстана Казани, расположенной более чем в 1000 километрах от линии фронта.

Пресс-служба главы региона Рустама Минниханова сообщила, что город атаковали восемь беспилотников. Шесть из них поразили жилые дома, один - промышленный объект и один был сбит над рекой, говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в местном новостном Telegram-канале и подтвержденном The Associated Press, видно, как беспилотник врезается в верхние этажи высотного здания.

Местные власти говорят, что пострадавших нет. В субботу и воскресенье в аэропорту Казани приостановлены полеты и отменены все массовые мероприятия.

Украина официально не признала эти удары в соответствии со своей политикой безопасности.

Накануне украинской атаке с использованием ракет, поставленных США, подвергся город Рыльск в Курской области - в результате погибли шесть человек, включая ребенка.

Москва, в свою очередь, в ночь на субботу выпустила по территории Украины более сотни, сообщили украинские власти. По данным ВВС Украины, 57 беспилотников были сбиты. Еще 56 беспилотников были "потеряны", вероятно, из-за электронных помех.