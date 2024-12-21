Поддержка Илоном Маском ультраправой немецкой партии АдГ на сайте X вызвала осуждение со стороны ведущих политиков, которые обвинили его во вмешательстве в выборы и пропаганде экстремизма

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Пост Илона Маска в социальных сетях о поддержке ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" вызвал обратную реакцию и обвинения во вмешательстве в выборы.

Маск, написал на платформе X, что АдГ - единственная партия, способная "спасти Германию". Это вызвало резкое негодование политиков всего спектра.

Алиса Вайдель, кандидат в канцлеры от АдГ, с энтузиазмом приветствовала поддержку Маска.

Она ответила: "Да! Вы абсолютно правы, @elonmusk! Пожалуйста, посмотрите мое интервью о президенте Трампе, социалистическом наследии Меркель, разрушительном советском Евросоюзе и экономическом упадке Германии!"

Однако ведущие немецкие политики выразили возмущение.

Деннис Радтке, депутат Европарламента от правоцентристской партии ХДС, назвал комментарии Маска "раздражающими и неприемлемыми", обвинив миллиардера во вмешательстве в выборы в Германии.

По данным немецких СМИ, Радтке также назвал Маска "угрозой демократии" и раскритиковал X как платформу для распространения дезинформации.

Алекс Шефер из левоцентристской партии СДПГ осудил высказывания Маска как "совершенно неприемлемые", подчеркнув, что важно решительно противостоять иностранному вмешательству.

Между тем бывший министр финансов Кристиан Линднер из СвДП признал, что в прошлом Маск оказал влияние на некоторые его политические установки, но предостерег его от поддержки АдГ. "АдГ выступает против свободы, бизнеса и демократии - это ультраправая экстремистская партия", - написал Линднер в своем твиттере.

Позже Маск подчеркнул свою позицию, заявив, что АдГ представляет собой "политику здравого смысла", и отверг "ярлык ультраправой".

Канцлер Олаф Шольц, чье правительство распалось в прошлом месяце из-за бюджетных разногласий, занял более взвешенную позицию.

Он подтвердил право Маска на выражение своего мнения, добавив, что "свобода слова включает в себя свободу ошибаться".

Полемика разгорелась на фоне подготовки Германии к предстоящим 23 февраля выборам, после того как коалиционное правительство Шольца развалилось.

Политические лидеры по всей Германии единодушно отвергают любое сотрудничество с АдГ, что подчеркивает противоречивое положение партии в политическом ландшафте.