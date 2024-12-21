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"Только АдГ может спасти Германию": немецкие политики критикуют слова Илона Маска

Страница Илона Маска в Твиттере
Страница Илона Маска в Твиттере Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Kamuran Samar
Опубликовано
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Поддержка Илоном Маском ультраправой немецкой партии АдГ на сайте X вызвала осуждение со стороны ведущих политиков, которые обвинили его во вмешательстве в выборы и пропаганде экстремизма

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Пост Илона Маска в социальных сетях о поддержке ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" вызвал обратную реакцию и обвинения во вмешательстве в выборы.

Маск, написал на платформе X, что АдГ - единственная партия, способная "спасти Германию". Это вызвало резкое негодование политиков всего спектра.

Алиса Вайдель, кандидат в канцлеры от АдГ, с энтузиазмом приветствовала поддержку Маска.

Она ответила: "Да! Вы абсолютно правы, @elonmusk! Пожалуйста, посмотрите мое интервью о президенте Трампе, социалистическом наследии Меркель, разрушительном советском Евросоюзе и экономическом упадке Германии!"

Однако ведущие немецкие политики выразили возмущение.

Деннис Радтке, депутат Европарламента от правоцентристской партии ХДС, назвал комментарии Маска "раздражающими и неприемлемыми", обвинив миллиардера во вмешательстве в выборы в Германии.

По данным немецких СМИ, Радтке также назвал Маска "угрозой демократии" и раскритиковал X как платформу для распространения дезинформации.

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Алекс Шефер из левоцентристской партии СДПГ осудил высказывания Маска как "совершенно неприемлемые", подчеркнув, что важно решительно противостоять иностранному вмешательству.

Между тем бывший министр финансов Кристиан Линднер из СвДП признал, что в прошлом Маск оказал влияние на некоторые его политические установки, но предостерег его от поддержки АдГ. "АдГ выступает против свободы, бизнеса и демократии - это ультраправая экстремистская партия", - написал Линднер в своем твиттере.

Позже Маск подчеркнул свою позицию, заявив, что АдГ представляет собой "политику здравого смысла", и отверг "ярлык ультраправой".

Канцлер Олаф Шольц, чье правительство распалось в прошлом месяце из-за бюджетных разногласий, занял более взвешенную позицию.

Он подтвердил право Маска на выражение своего мнения, добавив, что "свобода слова включает в себя свободу ошибаться".

Полемика разгорелась на фоне подготовки Германии к предстоящим 23 февраля выборам, после того как коалиционное правительство Шольца развалилось.

Политические лидеры по всей Германии единодушно отвергают любое сотрудничество с АдГ, что подчеркивает противоречивое положение партии в политическом ландшафте.

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