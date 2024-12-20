Нападение с ножом: 7-летняя девочка убита в школе в Загребе, ещё несколько детей и учитель ранены

Сообщается, что нападавший попытался покончить с собой, но ему помешала полиция, которая задержала его.

РЕКЛАМА

В результате нападения с ножом в одной из начальных школ хорватской столицы погибла семилетняя девочка, ещё несколько учеников и учитель получили ранения, сообщили власти.

Официальное агентство Hina со ссылкой на Минздрав сообщает о пяти пострадавших. Ранее поступала информация о восьми раненых.

Атака произошла в пятницу в 9:50 утра в начальной школе Пречко в одноименном районе Загреба. По неподтверждённым данным СМИ, нападавший – бывший ученик школы, ему 19 лет.

Как сообщается, нападавший, одетый во всё чёрное, сначала "применил физическое насилие" к мальчику в школьном коридоре, а затем вошёл в один из классов, где и совершил нападение с ножом.

Пострадавшие дети были эвакуированы вертолётами в больницы по всему Загребу. Учитель находится в критическом состоянии. Сообщается, что нападавший попытался покончить с собой, но ему помешала полиция, которая задержала его.

Давор Божинович, глава МВД Хорватии: "В данный момент я могу сказать, что этот человек был поставлен на учет из-за своих психических проблем и попытки самоубийства год назад. Даже тот факт, что он пытался совершить самоубийство сегодня, показывает, что этот человек был психически нестабилен".

Премьер-министр Андрей Пленкович заявил в начале заседания правительства, что он "потрясён" и что власти всё ещё работают над установлением обстоятельств произошедшего.

В субботу в стране будет объявлен национальный траур.

В Хорватии нападения в школах со смертельным исходом происходят крайне редко. В мае прошлого года в соседней Сербии подросток открыл стрельбу в одной из столичных школ, убив девять учеников и школьного охранника.