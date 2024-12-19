Макрон прибыл на Майотту. Спасатели до сих пор не могут добраться до ряда районов

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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на архипелаг Майотта в Индийском океане. Катастрофический шторм, ставший самым сильным за последние 90 лет, опустошил остров в выходные.

Макрон совершит облет пострадавшей территории и оценит масштабы ущерба, нанесенного циклоном "Шидо". Французский президент также посетит разрушенный квартал и больницу.

Правительство Франции объявило режим "исключительного стихийного бедствия" и заморозило цены на потребительские товары на архипелаге.

"Мы переходим к масштабной фазе поддержки Майотты", - заявил префект Реюньона Патрис Латрон, когда с острова был запущен "гражданский морской мост“, по которому в воскресенье на архипелаг должны отправиться около 200 контейнеров. Груз будет включать в себя эквивалент "миллионов литров воды". Благодаря этим грузам "дефицита бутилированной воды не предвидится", заявили власти.

По официальным данным, погиб по меньшей мере 31 человек, но ожидается, что число жертв значительно возрастет, к тому же часть населения острова составляют незарегистрированные мигранты. "Это массовые могилы под открытым небом", - такими словами описали состояние трущоб представители местных властей в разговоре с Макроном.

Спустя пять дней после удара циклона службы экстренной помощи все еще не могут добраться до всех районов архипелага.