В Москве убит начальник войск химзащиты РФ

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли при выходе из подъезда. Предполагается, что взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный удома самокат.

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На юго-востоке Москвы в результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник

По данным СМИ, Кириллов вместе с помощником выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте около 6 утра. В этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство. В ближайших квартирах выбило стекла, повреждена и служебная машина генерала.

По предварительным данным, взрывчатка была вмонтирована в самокат, стоявший у подъезда, а детонацию произвели дистанционно. Не исключено, что подрывник наблюдал за происходящим через камеру подъезда, доступ к которой есть у многих жителей ЖК.

СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, как утверждают источники издания "Коммерсант", за убийством стоят украинские спецслужбы, но официально это не подтверждалось. Накануне Служба безопасности Украины озвучила подозрения в адрес Кириллова, которого считает ответственным за применение химоружия против украинских военнослужащих.

Предполагается, что Кириллова выбрали в качестве цели и из-за его публичности. 54-летний генерал-лейтенант занимал должность начальника войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ с 2017 года. В марте 2022 года он провел нашумевшую презентацию Минобороны, в которой рассказывал об американских биолабораториях в Украине. В них, по его мнению, работали над проектами по распространению биологического оружия с помощью летучих мышей и птиц. Кириллов также обвинял Украину в провокациях с использованием токсичных химикатов, в том числе "грязной бомбы".

Второй погибший во время взрыва на Рязанском проспекте - водитель Кириллова. Он приехал за начальником рано утром, чтобы отвезти на работу.