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Ужесточение миграционных законов и военная поддержка Украины: ХДС представила предвыборную программу

Лидер оппозиции Фридрих Мерц (справа) из ХДС выступает на фоне канцлера Германии Олафа Шольца (в центре) во время пленарного заседания в немецком парламенте Бундестаге.
Лидер оппозиции Фридрих Мерц (справа) из ХДС выступает на фоне канцлера Германии Олафа Шольца (в центре) во время пленарного заседания в немецком парламенте Бундестаге. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin PaternosterVideo by Liv Stroud
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Наблюдатели отмечают, что, по сравнению с ХДС времен Ангелы Меркель, партия смещается еще больше вправо, активно конкурируя с "Альтернативой для Германией".

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На следующий день после вотума недоверия Олафу Шольцу Христианско-демократический союз Германии (ХДС) опубликовал свою предвыборную программу. В этом документе умеренные консерваторы предлагают более жесткую позицию в отношении миграции, больше расходов на оборону и безопасность, а также сокращение налогов и социальных выплат.

Наблюдатели отмечают, что, по сравнению с ХДС времен Ангелы Меркель, партия смещается еще больше вправо, активно конкурируя с "Альтернативой для Германией".

Среди прочего, ХДС призывает к ужесточению политики предоставления убежища и фактическому замораживанию приема беженцев на границе. Правда, реализовать этот шаг может быть непросто, поскольку общеевропейские правила, установленные Женевской конвенцией, гласят, что страны ЕС обязаны рассматривать заявления о предоставлении убежища, как только заявитель оказывается на европейской территории.

Правда, такие страны, как Греция и Польша, уже несколько лет не пропускают мигрантов без вмешательства Брюсселя.

Предвыборная программа ХДС также предлагает отменить дополнительную защиту для лиц, ищущих убежища, которая тоже закреплена в европейском законодательстве в соответствии с Женевской конвенцией.

Партия заявляет, что хочет изменить этот закон на европейском уровне, и в этом случае Германия присоединится к "правому уклону" в миграционной политике и политике предоставления убежища, который крепнет в странах-членах ЕС.

Наряду с этими планами, ХДС заявляет, что хочет определить больше стран как "безопасные", чтобы эффективнее депортировать мигрантов; рассмотреть возможность передачи процедур предоставления убежища третьим странам; и сократить денежные пособия для просителей убежища, которым было в нем отказано.

Партия утверждает, что ее политика "срочно необходима" для сдерживания иммиграции, заявляя, что "приток" людей в Германию "слишком велик". В то же время она предлагает ускорить оформление виз для иностранных квалифицированных работников, в которых Германия остро нуждается.

Кроме того, манифест обещает отменить политику двойного гражданства, введенную прежним правительством, согласно которой граждане впервые в истории Германии могут иметь более одного паспорта.

Партия утверждает, что вместо предоставления гражданства она будет проводить интеграционные курсы, называя немецкий паспорт "концом интеграции, а не ее началом".

Оборона и безопасность

ХДС обещает вливать в вооруженные силы "как минимум" 2 % ВВП, чтобы соответствовать обязательствам НАТО по расходам на оборону, а также улучшить сотрудничество в сфере оборонных закупок с остальной Европой.

"Мы оснастим бундесвер, чтобы он снова стал полностью боеспособным", - провозглашается в документе.

Ныне распавшееся "светофорное" правительство Олафа Шольца уже достигло отметки в 2%. Несмотря на то, что после вторжения России на Украину в 2022 году в Германии началась модернизация вооруженных сил, в ежегодной оценке, опубликованной в начале февраля этого года, вооруженные силы страны были названы устаревшими и сокращающимися.

ХДС активно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, включая продолжение поставок оружия. При этом Мерц позицинирует свою позицию как более "ястребиную", чем у Шольца. Так, он заявляет, что потенциально может разрешить Украине использовать ракеты Taurus для нанесения ударов по целям на территории России - мера, которую Шольц категорически отвергает.

При этом во вторник на пресс-конференции Мерц уточнил, что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО.

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Внутри страны Мерц предложил усилить безопасность, оснастив "горячие и опасные точки" видеокамерами и программами распознавания лиц, очистить мечети, где исповедуют "ненависть и антисемитизм", и бороться с экстремизмом как слева, так и справа.

Снижение налогов и социальное обеспечение

В той части предвыборной программы ХДС, которая посвящена экономике Германии, где уже два года наблюдается низкий рост, содержится обвинение прежнего правительства в том, что оно довело страну "до рецессии".

Партия предлагает снизить корпоративный налог до 25 %, отменить налог солидарности, увеличить максимальную ставку налога до 80 000 евро и снизить НДС в сфере общественного питания.

В манифесте также говорится, что партия сохранит закрепленный в конституции Германии "долговой тормоз", который ограничивает структурный бюджетный дефицит, чтобы ограничить государственный долг. Призывы Шольца реформировать "тормоз" привели к глубоким разногласиям в его коалиционном правительстве и в конечном итоге ускорили его распад.

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Для финансирования изменений Мерц предложил радикально изменить систему пособий в Германии, заявив о необходимости создания новой системы "базового обеспечения" взамен нынешней, в рамках которой безработные взрослые получают минимум 402 евро в месяц.

Партия заявляет, что будет лишать пособий взрослых, которые "не желают работать", но в манифесте неясно, как это будет определяться.

ХДС заявляет, что вместо этого будет оказывать больше поддержки тем, кто ищет работу, включая языковые курсы и более эффективные центры занятости.

Возможная коалиция с СДПГ

Партия, возглавляемая бывшим инвестиционным банкиром Фридрихом Мерцем, имеет все шансы вернуться к власти. Она лидирует в предвыборных опросах, набирая около 30 % голосов. Тем не менее, создать правительство в одиночку ХДС/ХСС не удастся, а наиболее естественным партнером по коалиции наблюдатели называют СДПГ Олафа Шольца, которая в опросах идет третьей.

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