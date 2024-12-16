Путин: "Доводят нас до красной черты"

By Euronews

На итоговой коллегии Минобороны РФ Владимир Путин назвал 2024 год "знаковым" для достижения целей в Украине и заявил, что США доводят Россию до точки невозврата.

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Владимир Путин обвинил страны НАТО в том, что они , по его словам, доводят Россию до "красной черты", до точки невозврата. На своей ежегодной встрече с представителями министерства обороны российский президент намекнул, что это может быть достигнуто путем эскалации конфликта в Украине.

США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта. /.../ Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать — тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой. Владимир Путин президент России

Путин также выразил обеспокоенность касательно планов размещения США высокоточных ракет средней и меньшей дальности. Он предупредил, что ответом на такие действия будет отказ России от добровольных ограничений на размещение РСМД.

"Москва будет вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности: делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений", — сказал Путин.

По словам российского президента, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, а штатная численность ВС повышена до 1,5 млн военнослужащих.

Путин также заявил, что российская армия "прочно владеет стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения" и в уходящем году взяла 189 населённых пунктов в зоне боевых действий в Украине.