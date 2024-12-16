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Бундестаг решает, доверять ли канцлеру Шольцу

Олаф Шольц официально потребовал вотума доверия 11 декабря.
Олаф Шольц официально потребовал вотума доверия 11 декабря. Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Anne Frieda MüllerEuronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на немецком языке

В Бундестаге голосуют о доверии канцлеру Шольцу. Его коалиция распалась на фоне острого кризиса в экономике.

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В Германии сегодня проходит голосование по вотуму доверия правительству Олафа Шольца. Канцлер запросил его у Бундестага после распада так называемой светофорной коалиции, когда остался в правительстве меньшинства.

Опросы показывают, что у Шольца большие шансы не пройти через утверждение Бундестагом, в этом случае страну ждут роспуск парламента и досрочные выборы, причем Шольц собирается принять в них участие.

Правда, лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и еще один кандидат в канцлеры Фридрих Мерц убежден: Шольцу не переизбраться. Он называет его европейскую политику "полным провалом". Впрочем, провалом многие считают и его политику внутреннюю. Голосование о вотуме доверия правительству Шольца проходит на фоне острого политического и экономического кризиса, он сопровождается массовым сокращением рабочих мест, закрытием ряда крупных компаний и забастовками.

Сам Шольц называет свою партию "голосом трудолюбивых и порядочных", обещая немцам - в случае сохранения должности или переизбрания - быстро перезапустить экономику.

Что такое вотум доверия?

Вотум доверия - политический способ, с помощью которого федеральный канцлер может проверить, доверяет ли ему Бундестаг. Этот механизм закрепили в Конституции после Второй мировой войны - так, чтобы федеральный канцлер не мог самостоятельно распускать парламент. За всю 75-летнюю историю Бундестага до сегодняшнего правительственного кризиса в Германии вопрос о вотуме доверия кабинету министров ставился пять раз.

Процедура в парламенте стартует с 25-минутной речи Шольца, затем следуют межфракционные прения и, наконец, собственно голосование. В настоящее время СДПГ занимает в Бундестаге 207 мест. У другой партнерской партии - "Альянса 90/Зеленые" - 117 мандатов. Очевидно что сообща они не наберут большинства, а это 367 голосов. К тому же некоторые депутаты от "зеленых" уже заявили, что воздержатся от голосования.

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