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Премьер-министр Ливана призвал сирийских беженцев вернуться домой

Сирийцы ждут на дороге, чтобы пересечь границу с Ливаном в районе контрольно-пропускного пункта Маснаа, 11 декабря 2024 года
Сирийцы ждут на дороге, чтобы пересечь границу с Ливаном в районе контрольно-пропускного пункта Маснаа, 11 декабря 2024 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Наджиб Микати заявил, что находящимся в Ливане сирийским беженцам стоит как можно скорее вернуться домой. По его мнению, их проживание в стране слишком нагружает систему.

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Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал сирийских беженцев, находящихся в его стране, вернуться домой после падения режима Башара Асада на прошлой неделе.

Выступая на ежегодном фестивале партии "Братья Италии" Atreju в Риме, Микати сказал, что треть населения Ливана, составляющего 5,8 млн человек, — это люди, бежавшие из Сирии, что делает Ливан домом для самого большого числа беженцев на душу населения.

"Нагрузка на наши ресурсы была значительной, усугубляя существующие экономические проблемы и создавая жесткую конкуренцию за рабочие места и услуги. Сегодня, после политических преобразований в Сирии, наилучшим решением этого вопроса является возвращение сирийцев на родину", — заявил Наджиб Микати.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати прибыл на частную аудиенцию к папе римскому, 13 декабря 2024
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати прибыл на частную аудиенцию к папе римскому, 13 декабря 2024Gregorio Borgia/AP Photo

Власти Ливана утверждают, что в стране живут около двух миллионов сирийцев. В ООН говорят о 800 тысячах.

Многие бежали из Сирии после начала гражданской войны, последовавшей за жестким подавлением антиправительственных протестов во время "арабской весны" в 2011 году.

Комментарии Микати прозвучали в момент, когда страны Европы начали обсуждать, что делать с сирийскими беженцами.

Несколько государств, включая Бельгию, Данию, Германию и Чехию, прекратили рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища. Но все они согласны с тем, что рассматривать вопрос о возвращении беженцев в Сирию пока рано.

Еврокомиссия заявила, что в настоящее время "не созданы условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения в Сирию".

"Нам нужно подождать еще несколько дней, чтобы понять, куда сейчас движется Сирия. Какова ситуация? Как насчет защиты меньшинств? Как насчет защиты народа? И потом, конечно, может быть репатриация", — сказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Ранее правительство Австрии заявило, что предлагает сирийским беженцам, находящимся в стране, "бонус на возвращение" в размере 1 000 евро, чтобы они могли вернуться в Сирию.

"Страна сейчас нуждается в своих гражданах, чтобы восстановиться", — сказал канцлер-консерватор Карл Нехаммер в заявлении, опубликованном на английском и немецком языках в соцсети X.

Йенс Шпан, бывший министр здравоохранения ФРГ при канцлере Ангеле Меркель, предложил аналогичную идею в телеинтервью.

"Что если немецкое правительство скажет: "Мы зафрахтуем самолеты для всех, кто хочет вернуться в Сирию, и дадим им 1000 евро, чтобы они начали действовать"?" — задался вопросом он.

Люди переходят пешком из Ливана в Сирию, 5 октября 2024.
Люди переходят пешком из Ливана в Сирию, 5 октября 2024.Hassan Ammar/AP Photo

Прибытие в Европу в 2015 году более миллиона беженцев, большинство из которых спасались от гражданской войны в Сирии, вызвало один из крупнейших политических кризисов в ЕС, поскольку страны спорили о том, кто должен их принимать и нужно ли заставлять другие страны помогать. Эта напряженность сохраняется и сегодня.

Почти 14 000 сирийцев обратились за международной защитой в Европе с января по сентябрь текущего года, согласно данным агентства ЕС по предоставлению убежища.

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За весь прошлый год с просьбой о предоставлении убежища обратилось около 183 000 сирийцев. В среднем удовлетворяется каждое третье заявление.

Агентство ООН по делам беженцев призывает к "терпению и бдительности" в обращении с сирийцами, обратившимися за международной защитой, и считает, что многое будет зависеть от того, готовы ли новые лидеры Сирии соблюдать закон и порядок.

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