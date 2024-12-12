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Инженер-ракетчик застрелен украинской военной разведкой в Подмосковье

Украинские СМИ ссылаются на источники в разведке
Украинские СМИ ссылаются на источники в разведке Авторское право Фото из соцсетей
Авторское право Фото из соцсетей
By Ирина Шелудкова
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Шатский сыграл важную роль в модификации крылатых ракет для повышения их летальности.

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Украинские СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки минобороны Украины сообщили, что в Подмосковье в результате спецоперации был убит замгенерального конструктора и руководитель отдела программного обеспечения Московского опытно-конструкторского бюро "Марс" Михаил Шатский.

На сайте бюро сообщается, что Шатский участвовал в создании систем управления для 11 космических аппаратов. В Московском авиационном институте (МАИ) он преподавал на кафедре "Бортовая автоматика беспилотных космических и атмосферных летательных аппаратов".

Базовое предприятие кафедры - Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро «Марс» (ФГУП МОКБ «Марс»), которое является разработчиком систем управления космических аппаратов, разгонных блоков и крылатых ракет (система автоматической посадки ОК «Буран», система управления разгонного блока «Бриз-М» для РН «Протон» и «Ангара-5», системы управления космических телескопов «Спектр-Р» и «Спектр-РГ», космических аппаратов ДЗЗ, связи и метеорологии, крылатых ракет Х-55, Х-59, X-101 и т.д.).

По данным СМИ, он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69, и других ракет, которые российские силы задействуют для ударов по Украине, и разрабатывал новые БПЛА.

"Каждый человек, так или иначе причастный к развитию российского военно-промышленного комплекса и таким образом поддерживающий российскую агрессию против Украины, является законной целью для Сил обороны",- заявил источник изданию Hromadske и другим украинским СМИ.

Шатский был убит 10 декабря в районе Кузьминского леса в котельниках. Российские власти пока не комментировали информацию об убийстве. Официальной информации о произошедшем нет. Российские СМИ накануне сообщили о происшествии в Котельниках: якобы очевидцы рассказали полиции,ч то заметили пострадавшего в лесу, но сотрудники правоохранительных органов не нашли тело, когда прибыли на место.

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