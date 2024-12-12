20 лет после "Большого взрыва" ЕС: уроки и перспективы

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Расширение Европейского союза в 2004 году стало пятым по счету и самым крупным с момента его создания. К единой европейской семье присоединились 10 стран в разных частях Европы. Это происходило на фоне скептицизма и опасений по поводу столь важного шага.

В Европейский союз вошли восемь стран бывшего Восточного блока, а также Мальта и Кипр. Однако не все жители "старых" стран ЕС разделяли те же чувства радости и оптимизма, опасаясь дешевой конкуренции с Востока.

Кроме того, многие были обеспокоены тем, как институты Европейского союза принимают решения, а некоторые утверждали, что вступление новых стран сделает Союз громоздким и неэффективным.

Спустя 20 лет после "большого взрыва" Европейский союз вновь обсуждает вопрос о будущем расширении. На эти обсуждения также влияет геополитическая реальность, которая не оставила равнодушными общества стран-членов.

Страны Западных Балкан уже много лет ждут возможности присоединиться к Европейскому союзу. Будучи странами-кандидатами, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия реформируют свое национальное законодательство, чтобы привести его в соответствие с нормами, правилами и стандартами ЕС. Этим же занимаются Молдавия, Украина и до недавнего времени Грузия. На семинаре, проведенном ELIAMEP в офисе Европейского парламента по случаю 20-й годовщины великого расширения, были затронуты и вопросы будущего.

"Геополитическая реальность сильно изменилась. Прежде всего, она выдвинула перспективу членства Украины, и, конечно, во-вторых, теперь она отодвинула перспективу Западных Балкан. Вопросы расширения внезапно перестали быть ключевыми. Похоже, что проникновение третьих стран в более широкий регион меняет то, что волнует нас как Европу, и, следовательно, создает новый геополитический контекст на Западных Балканах. И я думаю, что это идет на пользу процессу, потому что в настоящее время, по крайней мере, с экономической точки зрения, мы наблюдаем ряд задержек. Так что геополитическая реальность, вероятно, в конечном итоге поможет Западным Балканам в логике более быстрой интеграции", - утверждает Спирос Блавукос, профессор кафедры международных и европейских экономических исследований Афинского университета экономики и бизнеса.

Согласно недавнему опросу, 53 процента респондентов в странах-членах Европейского союза выступают за расширение ЕС в будущем, а 37 процентов - против. Две крупнейшие экономические и политические державы ЕС, Франция и Германия, высказались против принятия новых стран в состав союза: 55 и 49 процентов соответственно.

"Европейский союз должен быстро двигаться в направлении расширения, потому что в настоящее время существует необходимость заполнить пробел, который могут использовать другие державы, такие как Россия. Это означает, что необходимо проявить политическую волю. Базовые реформы, необходимые для подготовки Европейского союза, не требуют пересмотра Договора. Европейский союз может единогласными решениями Европейского совета изменить размер Европейской комиссии, Европейского парламента, даже использовать положения о мостах, чтобы больше использовать голосование квалифицированным большинством вместо единогласия", - сказал euronews Никос Тзифакис, профессор международных отношений на факультете политологии и международных отношений Пелопоннесского университета.

Отношение ЕС к Западным Балканам было нерешительным, вызывая беспокойство и недовольство. На протяжении многих лет дебаты были заморожены. Вопрос снова на повестке дня, но все зависит от политической воли стран-членов.