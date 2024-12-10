Израиль нанес удары более чем по 250 сирийским военным объектам

By Euronews и AP

Израильская авиация нанесла удары более чем по 250 военным объектам в Сирии, сообщает армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Факты многочисленных ударов подтверждают корреспонденты новостных агентств в Сирии.

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Израильские ВВС нанесли авиаудары по более чем 250 военным объектам в различных сирийских городах. Об этом сообщает радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники в израильских спецслужбах. Факты ударов подтверждают также Сирийская обсерватория по правам человека и репортеры Associated Press.

В результате ударов погибли не мене двух человек и был нанесен значительный ущерб ключевым военным объектам.

Уточняется, что удары были нанесены по целому ряду объектов, включая исследовательские центры, склады оружия, аэропорты и авиационные эскадрильи. Они также вывели из строя системы противовоздушной обороны и привели в негодность несколько объектов.

Среди объектов, подвергшихся ударам, были исследовательские центры в Хаме и Дамаске, в том числе научно-исследовательский центр Барзех, который ранее уже становился объектом нападений. Этот объект привлек к себе внимание в 2018 году, когда по нему был нанесен удар коалицией во главе с США в ответ на предполагаемую программу Сирии по производству химического оружия.

В Дамаске репортер Associated Press увидел шлейфы дыма, поднимавшиеся от объекта в Барзехе, а также взрывы, прогремевшие на складах оружия. Сильные взрывы были слышны по всей столице.

По данным Сирийской обсерватории, в прибрежном городе Латакия авиаудары нанесли ущерб объекту сирийской ПВО, военным кораблям и складам вблизи порта.

В Дераа, на юго-западе Сирии, удары были нанесены по военным позициям и складам в сельских западных и северных районах, в результате чего погибли два человека, добавили в Обсерватории.

По данным Times of Israel, были разбомблены по крайней мере три крупные авиабазы, на которых находились вертолеты и самолеты: Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, базы Шиншар в Хомсе и в аэропорту Акраба к юго-западу от Дамаска. Это, как сообщается, было сделано для предотвращения попадания вооружений режима Асада в руки повстанцев.

Израильские военные отказались комментировать удары. Однако ранее в понедельник министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что операции направлены на предполагаемые объекты химического оружия и ракетные комплексы дальнего радиуса действия, чтобы предотвратить их использование враждебными группировками.