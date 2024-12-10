Амурский тигр убил своего смотрителя в зоопарке Питешти

By Euronews/FA

Предположительно, дверь безопасности была оставлена открытой, когда смотритель кормил и чистил тигров в вольере. Погибший - опытный работник зоопарка, поэтому никто не понимает, как могла произойти трагедия.

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Питешти, расположенный в центре Румынии, столица уезда Аргес, важный железнодорожный узел, - именно здесь в понедельник утром произошла трагедия в зоопарке. Смотритель пошел кормить тигров и, видимо, оставил открытой дверь в коридор безопасности через тигриный загон. Когда его убирают, животных запирают, но на этот раз дверь была оставлена открытой.

Управляющий зоопарка находился неподалеку, но не смог спасти своего коллегу, который, по его словам, работал здесь долгое время и был опытным специалистом. Нуса Попеску отказался комментировать обстоятельства несчастного случая, сказав, что сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, что именно произошло.

Но он сказал, что им удалось закрыть дверь и загнать тигра обратно в загон, не позволив ему сбежать. Позже, когда выпустили других тигров, тот, что напал на смотрителя, был изолирован.

Спасатель сообщил, что 50-летний мужчина был уже мертв, когда они прибыли на место происшествия. У него были укусы на шее и плече.

Городской совет Питешти принял решение закрыть зоопарк на некоторое время и пересмотреть инфраструктуру и правила для обеспечения безопасной работы зоопарка.