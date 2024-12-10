NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Амурский тигр убил своего смотрителя в зоопарке Питешти

Зоопарк Питешти после нападения тигра 9 декабря 2024 года
Зоопарк Питешти после нападения тигра 9 декабря 2024 года Авторское право ROTVR
Авторское право ROTVR
By Euronews/FA
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на венгерском языке

Предположительно, дверь безопасности была оставлена открытой, когда смотритель кормил и чистил тигров в вольере. Погибший - опытный работник зоопарка, поэтому никто не понимает, как могла произойти трагедия.

РЕКЛАМА

Питешти, расположенный в центре Румынии, столица уезда Аргес, важный железнодорожный узел, - именно здесь в понедельник утром произошла трагедия в зоопарке. Смотритель пошел кормить тигров и, видимо, оставил открытой дверь в коридор безопасности через тигриный загон. Когда его убирают, животных запирают, но на этот раз дверь была оставлена открытой.

Управляющий зоопарка находился неподалеку, но не смог спасти своего коллегу, который, по его словам, работал здесь долгое время и был опытным специалистом. Нуса Попеску отказался комментировать обстоятельства несчастного случая, сказав, что сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, что именно произошло.

Но он сказал, что им удалось закрыть дверь и загнать тигра обратно в загон, не позволив ему сбежать. Позже, когда выпустили других тигров, тот, что напал на смотрителя, был изолирован.

Спасатель сообщил, что 50-летний мужчина был уже мертв, когда они прибыли на место происшествия. У него были укусы на шее и плече.

Городской совет Питешти принял решение закрыть зоопарк на некоторое время и пересмотреть инфраструктуру и правила для обеспечения безопасной работы зоопарка.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Китай. Мужчина на внедорожнике врезался в толпу людей. Десятки погибли и пострадали

Власти Газы заявили о гибели более 100 палестинцев в результате удара ЦАХАЛ по Бейт-Лахии

«Русский шпион» Хвалдимир найден мёртвым