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Еврокомиссар рассчитывает на "большой взрыв" в оборонной промышленности ЕС

Истребители F16 румынских ВВС и базирующегося в Румынии Европейского учебного центра F-16 (EFTC).
Истребители F16 румынских ВВС и базирующегося в Румынии Европейского учебного центра F-16 (EFTC). Авторское право AP Photo/Vadim Ghirda
Авторское право AP Photo/Vadim Ghirda
By Paula Soler
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

ЕС будет поддерживать "сильное трансатлантическое партнерство" в области обороны, однако в долгосрочной перспективе ему неизбежно придется решать проблему зависимости от иностранных поставщиков

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Новая Еврокомиссия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и диалог с будущей администрацией Трампа, особенно по вопросам безопасности и обороны, но с четким акцентом на снижение зависимости блока в долгосрочной перспективе. Об этом заявил во вторник первый еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

"Если авторитарные противники объединяются - имея в виду Россию, Иран, Северную Корею и Китай, - демократии также должны объединиться", - сказал Кубилюс в Европейском парламенте на мероприятии, организованном Американской торговой палатой при ЕС.

Бывший премьер-министр Литвы отметил необходимость "большого взрыва" в оборонной промышленности Европы, как в краткосрочной перспективе, где ключевую роль будут играть поставщики из стран, не входящих в ЕС, например США, так и в долгосрочной, где сектор потребует гарантий перед дальнейшим увеличением своих возможностей, инвестиций и независимости от иностранных поставщиков.

По данным Европейской ассоциации аэрокосмической промышленности, безопасности и обороны (ASD), в период с февраля 2022 года до середины 2023 года 75% публично объявленных новых заказов для оборонного сектора ЕС поступили из-за пределов Европы.

Исполнительная власть Евросоюза признает зависимость оборонной промышленности как проблему и стремится обеспечить "сильное трансатлантическое партнерство" в области обороны, сказал Гийом де Ла Броссе, глава подразделения оборонной промышленной политики, добавив, что дисбаланс в конечном итоге придется устранить.

"Что нам действительно необходимо сделать, так это уменьшить нашу зависимость в долгосрочной перспективе. Именно так мы сможем оправдать перед нашими налогоплательщиками то, что мы вкладываем значительные средства в оборону", - утверждает де Ла Броссе.

Однако в краткосрочной перспективе страны-члены Совета все еще расходятся во мнениях относительно того, насколько строгими должны быть условия доступа третьих стран к новым фондам ЕС. Такие государства, как Польша и Нидерланды, выступают за то, чтобы предоставить иностранным оборонным компаниям более гибкий доступ к деньгам Евросоюза.

В настоящее время делегации ЕС ведут переговоры о том, чтобы для получения финансирования из предложенной Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) объемом 1,5 млрд евро оборонные проекты состояли как минимум на 65% из компонентов, произведенных в странах блока.

Венгерское председательство намерено достичь соглашения по EDIP до конца года, и в среду послы вновь обсудят этот вопрос, сообщил Euronews высокопоставленный европейский дипломат.

Несмотря на напряженность между странами-членами по поводу критериев участия в программе, чиновник ЕС заявил, что Еврокомиссия не продвигает протекционистскую позицию.

"Мы не строим крепость "Европа". Мы не влияем на закупочную политику государств-членов. Государства-члены по-прежнему вольны осуществлять закупки так, как они хотят", - сказал де ла Броссе.

В конце сентября 28 европейских оборонных компаний, включая Leonardo, SAAB, Airbus, Rheinmetall и Indra, направили государствам-членам документ с призывом направить финансовую поддержку ЕС на внутренний сектор.

Подписанты хотели бы, чтобы финансирование ограничивалось продукцией, не менее 65% которой произведено внутри блока, а французские компании настаивали на цифре до 80%.

"Такой подход не помешает государствам-членам закупать продукцию у поставщиков, не входящих в ЕС, или сотрудничать с другими европейскими партнерами, не связанными с Евросоюзом, такими как Великобритания, вне рамок этого инструмента, финансируемого ЕС", - добавили подписанты.

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