Удары РФ по Запорожью и Кривому Рогу

By Euronews

По словам Зеленского, такие удары ясно дают понять, что Путин не стремится к миру.

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В результате российского удара по Запорожью погибли не менее девяти человек, еще 17 получили ранения.

По данным Офиса генпрокурора, полностью разрушен авторемонтный комплекс, повреждены магазины, многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура.

"Тысячи таких ударов, нанесенных Россией в ходе этой войны, ясно дают понять: Путин не стремится к настоящему миру - он стремится к возможности так обращаться с любой страной, используя бомбы, ракеты и любые другие формы насилия. Только благодаря силе мы можем противостоять этому. И только благодаря силе мы сможем установить настоящий мир", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В пятницу российские силы также нанесли удар по Кривому Рогу, два человека погибли, пострадали 16 человек, повреждены жилые дома.