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Удары РФ по Запорожью и Кривому Рогу

Последствия удара РФ по Запорожью
Последствия удара РФ по Запорожью Авторское право Кадр из видео украниского телеканала PBC
Авторское право Кадр из видео украниского телеканала PBC
By Euronews
Опубликовано
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По словам Зеленского, такие удары ясно дают понять, что Путин не стремится к миру.

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В результате российского удара по Запорожью погибли не менее девяти человек, еще 17 получили ранения.

По данным Офиса генпрокурора, полностью разрушен авторемонтный комплекс, повреждены магазины, многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура.

"Тысячи таких ударов, нанесенных Россией в ходе этой войны, ясно дают понять: Путин не стремится к настоящему миру - он стремится к возможности так обращаться с любой страной, используя бомбы, ракеты и любые другие формы насилия. Только благодаря силе мы можем противостоять этому. И только благодаря силе мы сможем установить настоящий мир", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В пятницу российские силы также нанесли удар по Кривому Рогу, два человека погибли, пострадали 16 человек, повреждены жилые дома.

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