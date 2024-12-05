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Одной ногой с МЕРКОСУР: ЕС сообщает, что близок к сделке. Франция против

Французские фермеры выступают против соглашения МЕРКОСУР
Французские фермеры выступают против соглашения МЕРКОСУР Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Peggy Corlin
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Глава Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен отправилась на саммит МЕРКОСУР в Уругвай в надежде подписать соглашение о зоне свободной торговли. Из Парижа вновь сказали сделке "Нет".

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ЕС близок к созданию зоны свободной торговли со странами южноамериканского общего рынка. О своей поездке в Уругвай для участия в саммите МЕРКОСУР с пятью государствами региона заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Едва ее самолет приземлился в Монтевидео, она написала в соцесетях о выходе на финишную прямую по соглашению: "У нас есть шанс создать рынок с населением 700 миллионов человек, крупнейшее торговое и инвестиционное партнерство, которое когда-либо видел мир".

Визит фон дер Ляйен Уругвай совпал с правительственным кризисом во Франции, стране - противнице завершения сделки с блоком МЕРКОСУР. В Париже опасаются, что соглашение о свободной торговле с Бразилией, Аргентиной, Уругваем, Парагваем и Боливией подорвет интересы французских фермеров и экостандарты, принятые в ЕС и что в Европу хлынет более дешевая, но менее качественная продукция из-за океана.

В четверг президент франции Макрон вновь заявил, что считает соглашение в его нынешнем виде неприемлемым, пообещав "неустанно" защищать свой "сельскохозяйственный суверенитет".

Под давлением своих фермеров Париж уже много месяцев противится заключению сделки, а Еврокомиссия под напором Германии и Испании спешит завершить ее до нового года. "Европейская комиссия обладает исключительной компетенцией по ведению переговоров в сфере торговых соглашений", - напомнил в четверг официальный представитель Брюсселя. Он уточнил, что "это делается на на основании мандата, полученного от стран-членов, включая Францию".

Ранее на этой неделе немецкий евродепутат-социалист Бернд Ланге, председатель комитета по торговле в Европарламенте, заявил, что "эмоциональная ситуация во Франции" стала "проблемой" для тех, кто стремится завершить переговоры.

Действительно, если соглашение о свободной торговле все же увидит свет, его должны утвердить все 27 стран-членов. В последние недели Франция прилагает максимум усилий, чтобы собрать вокруг себя блокирующее меньшинство и вновь отложить сближение со странами МЕРКОСУР.

Польша уже объявила, что присоединится к ее лагерю; к аргументам Парижа прислушиваются в Австрии, Нидерландах, Ирландии. Обеспокоенность перспективами итальянских фермеров выразил и официальный Рим.

Для блокирующего меньшинства необходимо объединение ка минимум четырех государств-членов, представляющие не менее 35% населения ЕC.

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