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Во Франции бастуют государственные служащие

Акция протеста государственных служащих
Акция протеста государственных служащих Авторское право Captura de ecrã do Adobe Premiere
Авторское право Captura de ecrã do Adobe Premiere
By Euronews
Опубликовано
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Десятки тысяч госслужащих вышли на акции протеста во Франции. Манифестанты требовали повысить зарплаты и улучшить условия труда.

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Во Франции пятого декабря прошла общенациональная забастовка государственных служащих. Она затронула школы, больницы, авиакомпании и муниципальные службы.

К акции протеста призвали профсоюзы, несмотря на отставку правительства Мишеля Барнье, утвердившего бюджет страны, без голосования в парламенте.

Финансовый документ предусматривал жесткие меры экономии: повышение налогов в целом на 20 миллиардов евро и и сокращение госрасходов на 40 миллиардов.

Участница акции: "Это ничего не меняет. Потому что правительства меняются, а государственная служба становится все хуже и хуже. У нас нет высоких зарплат, у нас очень мало льгот. Правда, у нас есть гарантия занятости, но теперь мы задаемся вопросом, будет ли она у нас завтра".

По данным властей, в забастовке приняли участие более 246 000 человек. Среди них много учителей государственных школ, которые требовали повысить зарплату и улучшить условия труда. Шествия и митинги состоялись во многих городах. Самая многочисленная акция прошла в Париже.

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