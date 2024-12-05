Во Франции бастуют государственные служащие

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Во Франции пятого декабря прошла общенациональная забастовка государственных служащих. Она затронула школы, больницы, авиакомпании и муниципальные службы.

К акции протеста призвали профсоюзы, несмотря на отставку правительства Мишеля Барнье, утвердившего бюджет страны, без голосования в парламенте.

Финансовый документ предусматривал жесткие меры экономии: повышение налогов в целом на 20 миллиардов евро и и сокращение госрасходов на 40 миллиардов.

Участница акции: "Это ничего не меняет. Потому что правительства меняются, а государственная служба становится все хуже и хуже. У нас нет высоких зарплат, у нас очень мало льгот. Правда, у нас есть гарантия занятости, но теперь мы задаемся вопросом, будет ли она у нас завтра".

По данным властей, в забастовке приняли участие более 246 000 человек. Среди них много учителей государственных школ, которые требовали повысить зарплату и улучшить условия труда. Шествия и митинги состоялись во многих городах. Самая многочисленная акция прошла в Париже.