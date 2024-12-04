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Сенат Италии одобрил законопроект о миграционных потоках

Архив
Архив Авторское право Stefan Pejovic/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Авторское право Stefan Pejovic/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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После долгих дискуссий итальянский Сенат большинством голосов одобрил законопроект, направленный на борьбу с нелегальной миграцией.

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Итальянский Сенат одобрил законопроект, направленный на регулирование прибытия и репатриации мигрантов. Этому предшествовали несколько месяцев политической борьбы. "За" проголосовали 99 сенаторов, "против" 65. Один воздержался.

Смысл закона состоит в том, чтобы сохранить "албанскую модель", которая в долгосрочной перспективе предусматривает создание европейских центров, позволяющих быстро осуществлять репатриацию. Эта политика была одобрена президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, но в то же время она стала предметом критики со стороны итальянских судей.

В проект документа были внесены поправки. Прежде всего, они касаются безопасных стран, в которые можно репатриировать мигрантов, нелегально прибывших на территорию Италии.

На основе критериев, установленных законодательством Евросоюза, и информации, полученной от компетентных международных организаций, в новый список вошли Албания, Алжир, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Египет, Гамбия, Грузия, Гана, Косово, Северная Македония, Марокко, Черногория, Перу, Сенегал, Сербия, Шри-Ланка и Тунис. Этот список Совет министров будет обновлять каждый год, 15 января, и отправлять в соответствующие парламентские комиссии.

Закон также регулирует вопросы, связанные со спасением в мигрантов, направляющихся в Италию через Средиземное море, возможность мигрантов воссоединиться с семьей, временные рамки запроса о предоставлении убежища, критерии получения ВНЖ.

Ожидается, что на программы сотрудничества с правоохранительными органами третьих стран власти Италии выделят 35 миллионов евро.

Представители НПО уже подвергли критике ряд положений закона. Так, в НПО утверждают, что он, в частности, направлен не на управление спасательными операциями на море, а на ограничение и препятствие присутствию в море гуманитарных судов.

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