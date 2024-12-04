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У правительства Франции есть шанс устоять - Мишель Барнье

Премьер-министр Франции Мишель Барнье
Премьер-министр Франции Мишель Барнье Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Сегодня парламент Франции голосует по вотуму недоверия правительству. Премьер-министр Мишель Барнье заявил, что у кабинета есть возможность устоять.

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У правительства Франции есть возможность устоять. Об этом заявил премьер-министр страны Мишель Барнье в преддверии голосования в парламенте по вотуму недоверия его кабинету. Оно состоится сегодня чечером. Как сказал Барнье, все зависит от депутатов Национального собрания, которые несут ответственность перед французским народом.

Мишель Барнье, премьер-министр Франции: "Я думаю, возможно, (у депутатов) возникнет это чувство ответственности, когда, помимо политических различий, расхождений, противоречий, которые являются нормой в демократии, мы скажем себе, что есть высший интерес. Я думаю, что высший интерес страны, общее благо, национальный интерес что-то значат".

Вопрос о вотуме недоверия вынесла левая коалиция "Новый народный фронт". Это произошло после того, как правительство Барнье воспользовалось статьей 49.3 Конституции и приняло социальную часть госбюджета без голосования в парламенте.

У "Нового народного фронта", состоящего из ультралевой "Непокорной Франции", Социалистической партии , "зеленых" и коммунистов - порядка 190 мест в законодательном органе. "За" вотум недоверия также намерены выступить депутаты ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен. У них - 126 мест в парламенте. Вместе они имеют более 300 голосов. Чтобы отправить правительство в отставку, достаточно, чтобы вотум недоверия поддержали 288 депутатов.

Кабинет Барнье был сформирован из представителей центристского блока во главе с партией президента Эммануэля Макрона "Возрождение" (порядка 165 мест в парламенте) и правых "Республиканцев" (47 мест) . Это чуть более 200 депутатов, что не позволяет формировать устойчивое правительство и не опасаться вынесения вотума недоверия со стороны оппозиции.

Отставка правительства, указывают эксперты, грозит стране бюджетными проблемами и, возможно, серьезными финансовым кризисом.

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