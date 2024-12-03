Джо Байден совершает визит в Анголу впервые за время своего президентства

By Euronews

Американский лидер Джо Байден, который 20 января передаст свои полномочия Дональду Трампу, прибыл с двухдневным визитом в Анголу. Его поездка призвана подчеркнуть роль США на африканском континенте.

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Президент США Джо Байден посещает с визитом Анголу, впервые за время своего мандата. В Луанде американского лидера встретил его коллега Жуан Лоренсу.

Поездка Байдена призвана подчеркнуть роль США в Африке в условиях значительных инвестиций в экономику континента со стороны Китая.

В рамках визита Байден продвигает проект, направленный на восстановление и расширение 1300-километровой железнодорожной линии Бенгела. Она соединит ангольский порт Лобито на берегу Атлантического океана с Демократической Республикой Конго (ДРК), а на втором этапе – с Замбией.

Ангола - одно из государств континента с наиболее благоприятными перспективами развития. Страна входит в число крупнейших производителей нефти в Африке. Среди природных богатств в Анголе имеются запасы урана, алмазов, меди и железной руды. До сих пор ведущими партнерами страны были Китай и Индия. В последнее время Ангола и США стремительно развивают экономические, политические и военные связи.