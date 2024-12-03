NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Джо Байден совершает визит в Анголу впервые за время своего президентства

Президент США Джо Байден совершает визит в Анголу
Президент США Джо Байден совершает визит в Анголу Авторское право Ben Curtis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ben Curtis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Американский лидер Джо Байден, который 20 января передаст свои полномочия Дональду Трампу, прибыл с двухдневным визитом в Анголу. Его поездка призвана подчеркнуть роль США на африканском континенте.

РЕКЛАМА

Президент США Джо Байден посещает с визитом Анголу, впервые за время своего мандата. В Луанде американского лидера встретил его коллега Жуан Лоренсу.

Поездка Байдена призвана подчеркнуть роль США в Африке в условиях значительных инвестиций в экономику континента со стороны Китая.

В рамках визита Байден продвигает проект, направленный на восстановление и расширение 1300-километровой железнодорожной линии Бенгела. Она соединит ангольский порт Лобито на берегу Атлантического океана с Демократической Республикой Конго (ДРК), а на втором этапе – с Замбией.

Ангола - одно из государств континента с наиболее благоприятными перспективами развития. Страна входит в число крупнейших производителей нефти в Африке. Среди природных богатств в Анголе имеются запасы урана, алмазов, меди и железной руды. До сих пор ведущими партнерами страны были Китай и Индия. В последнее время Ангола и США стремительно развивают экономические, политические и военные связи.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Китай увеличит свой оборонный бюджет на 7,2%

Над Тасмановым морем приостановили гражданские полеты из-за военных учений Китая

США обвиняют Пекин в "опасных" перемещениях вертолетов в Южно-Китайском море