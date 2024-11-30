Десятки тысяч солдат дезертировали из армии Украины

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Массовое дезертирство лишает украинскую армию столь необходимой ей живой силы и подрывает боевые планы в решающий момент войны с Россией.

Украинские чиновники констатируют, что десятки тысяч украинских солдат, уставших и обессиленных, покидают боевые позиции. По словам военных командиров и солдат, свои посты оставляют целые подразделения, оголяя оборонительные рубежи и ускоряя территориальные потери.

Некоторые уходят в отпуск по медицинским показаниям и не возвращаются, преследуемые травмами войны и деморализованные мрачными перспективами победы. Другие конфликтуют с командирами и отказываются выполнять приказы, иногда в разгар боев.

"Эта проблема является критической, - говорит Александр Коваленко, киевский военный аналитик. - Война идет третий год, и эта проблема будет только нарастать".

Контуженный украинский солдат бригады "Азов" после возвращения с передовой Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Москва также сталкивается с проблемой дезертирства. Но украинцы, самовольно покидающие поле боя, обнажили глубокие проблемы в армии и управления Киева войной: от несовершенной мобилизации до чрезмерного растягивания и сокращения фронтовых частей.

Недавно США призвали Украину увеличить количество военнослужащих и разрешить призыв 18-летних.

Агентство "Ассошиэйтед Пресс" поговорило с двумя дезертирами, тремя адвокатами, а также с десятком украинских чиновников и военных командиров. Чиновники и командиры говорили на условиях анонимности, чтобы не разглашать секретную информацию, а один из дезертир - из-за опасений судебного преследования.

"Очевидно, что сейчас, откровенно говоря, мы уже выжали максимум из наших людей", - сказал офицер 72-й бригады, отметив, что дезертирство стало одной из главных причин потери Украиной города Угледар в октябре.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, с момента вторжения России в феврале 2022 года более 100 000 солдат были привлечены к ответственности по закону о дезертирстве.

Почти половина из них дезертировала только за последний год, после того как Киев начал агрессивную и противоречивую мобилизационную кампанию, которая, по признанию правительственных чиновников и военных командиров, в основном, провалилась.

Это ошеломляюще большое число по любым меркам, поскольку до начала мобилизации в боевых действиях участвовало примерно 300 000 украинских солдат. А реальное число дезертиров может быть гораздо выше. По оценкам одного из законодателей, разбирающегося в военных вопросах, оно может достигать 200 000 человек.

Многие дезертиры не возвращаются после получения отпуска по ранению или болезни. Измученные затянувшейся войной, они получают психологические и эмоциональные травмы. Они испытывают чувство вины за то, что не могут найти в себе силы воевать, гнев по поводу того, как ведутся военные действия, и разочарование от того, что ситуация кажется невыигрышной.

"Замалчивание огромной проблемы только вредит нашей стране", - заявил Сергей Гнездилов, один из немногих солдат, публично рассказавших о своем решении дезертировать. Ему было предъявлено обвинение вскоре после того, как AП взяло у него интервью в сентябре.

Другой дезертир рассказал, что сначала он покинул свою пехотную часть с разрешения, потому что ему требовалась операция. К моменту окончания отпуска он не мог заставить себя вернуться.

Военные медики оказывают помощь раненому украинскому солдату Oleg Petrasiuk/Press service of 24 Mechanised brigade

Ему до сих пор снятся кошмары о товарищах, которых он видел убитыми.

"Лучше всего объяснить это так: ты сидишь под обстрелом, и с их (русской) стороны на тебя летит 50 снарядов, а с нашей - всего один. Потом ты видишь, как твоих друзей разрывает на куски, и понимаешь, что в любую секунду это может произойти и с тобой, - сказал он. - А в это время ребята (украинские солдаты) в 10 километрах от тебя приказывают по рации: "Давайте, держитесь. Все будет хорошо".

Гнездилов также отправился за медицинской помощью. Перед операцией он объявил, что дезертирует. По его словам, после пяти лет военной службы он не видит надежды на то, что его когда-нибудь демобилизуют, несмотря на предыдущие обещания руководства страны.

"Если нет срока окончания (военной службы), она превращается в тюрьму - психологически становится трудно найти силы защищать эту страну", - сказал Гнездилов.

Дезертирство превратило боевые планы в песок, который ускользает из рук военных командиров.

AП стало известно о случаях, когда оборонительные рубежи были серьезно подорваны из-за того, что целые подразделения не подчинялись приказу и оставляли свои позиции.

"Из-за отсутствия политической воли и плохого управления войсками, особенно в пехоте, мы, конечно, не двигаемся в направлении надлежащей защиты территорий, которые мы сейчас контролируем", - сказал Гнездилов.

По словам одного из депутатов парламента, в сентябре военные Украины зафиксировали нехватку 4 000 военнослужащих на фронте в основном из-за смертей, ранений и дезертирства. Большинство дезертиров - недавние новобранцы.

Начальник юридической службы одной из бригад, который отвечает за рассмотрение дел о дезертирстве и передачу их в правоохранительные органы, говорит, что таких случаев у него было много.

"Главное, что они покидают боевые позиции во время боевых действий, и из-за этого гибнут их товарищи. У нас было несколько ситуаций, когда бежали целые подразделения, мелкие или крупные. Они оголяли свои фланги, а враг заходил на эти фланги и убивал их братьев по оружию, потому что те, кто стоял на позициях, не знали, что рядом больше никого нет", - рассказал чиновник.

Именно так Угледар, город на вершине холма, который Украина защищала в течение двух лет, был потерян за несколько недель в октябре, сказал офицер 72-й бригады, который отступал одним из последних.

За несколько недель до падения Угледара 72-я бригада уже была сильно растянута. Только один линейный батальон и два стрелковых удерживали город до конца, и военное руководство даже начало отвлекать их подразделения для поддержки флангов, рассказал офицер. В каждой роте батальона должно было быть по 120 человек, но из-за смертей, ранений и дезертирства численность некоторых рот сократилась всего до 10 человек, сказал он. Около 20% солдат, пропавших без вести в этих ротах, дезертировали.

"С каждым месяцем этот процент растет в геометрической прогрессии", - добавил он.

Украинский солдат в Угледаре Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Как только Россия поняла, что положение Украины ослаблено, и атаковала, туда было отправлено подкрепление. Но и оно потом тоже бежало, рассказал офицер. Из-за этого, когда один из батальонов 72-й бригады отошел, его бойцов расстреляли, потому что они не знали, что их никто не прикрывает, сказал он.

Тем не менее, офицер не испытывает неприязни к дезертирам.

"На данном этапе я не осуждаю никого из солдат моего батальона и других. Потому что все просто очень устали", - сказал он.

По словам трех офицеров и представителя Государственного бюро расследований Украины, прокуроры и военные предпочитают не выдвигать обвинений против дезертировавших солдат и делают это только в том случае, если им не удается убедить их вернуться. Некоторые дезертиры возвращаются, только чтобы снова бежать.

Генштаб Украины сообщил, что солдатам оказывается психологическая поддержка, но не ответил на вопросы по электронной почте о том, как дезертирство сказывается на ситуации на поле боя.

По словам двух адвокатов, которые занимаются подобными делами, если солдатам предъявлены обвинения, защищать их очень сложно. Они обращают внимание на тяжелое психологическое состояние своих клиентов.

"Люди не могут психологически справиться с ситуацией, в которой они оказались, и им не оказывают психологической помощи", - говорит адвокат Татьяна Иванова.

"Солдаты, оправданные за дезертирство по психологическим причинам, создают опасный прецедент, потому что тогда почти все найдут оправдание, ведь здоровых людей (в пехоте) почти не осталось", - говорит она.

Солдаты, рассматривающие возможность дезертирства, обращались к ней за советом, когда их отправляли воевать под Угледар.

"Они не взяли бы территорию, ничего не завоевали бы, но никто бы из них не вернулся", - сказала она.