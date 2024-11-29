Глава оборонного ведомства России посетил Пхеньян

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Министр обороны России Андрей Белоусов совершает визит в Северную Корею. На встрече со своим коллегой Но Гван Чхолем Белоусов заявил, что дружественные связи между Москвой и Пхеньяном расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество.

В октябре западные СМИ начали сообщать, что КНДР отправила в Россию военных для участия в боевых действиях против Украины. По данным Киева и стран Запада, в Курскую область РФ прибыли более 10 тысяч военных из Северной Кореи.

В начале ноября, президент Украины сказал, что они понесли первые потери. Москва и Пхеньян напрямую участие северокорейских военных в боях не подтверждали.