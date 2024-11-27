Правящая "Грузинская мечта" объявила, что кандидатом в президенты от нее станет бывший футболист Михаил Кавелашвили. Он — один из лидеров антизападной партии "Сила народа".
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Об этом объявил почетный председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили.
"Честность, справедливость, патриотизм и принципиальность – качества, которые отличают Михаила Кавелашвили. Он лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по своему габитусу. Он замечательный муж и отец четверых детей, — заявил Иванишвили, которого называют теневым главой Грузии, на брифинге. — 29 декабря состоится инаугурация нового президента, и с этого дня вопиющие практики предательства страны и систематического нарушения Конституции со стороны президента Грузии, нанесшие наибольший ущерб институту президента, останутся в прошлом".
Михаил Кавелашвили — один из лидеров ультраправой партии "Сила народа", известной своей антизападной риторикой. В начале 2024-го "Сила народа" формально откололась от "Грузинской мечты".
Экс-футболисту 53 года. Он был депутатом IX, X и нынешнего XI созывов парламента.
Но начинал свою карьеру Кавелашвили в тбилисском "Локомотиве", потом перешел в "Динамо" и был шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году футболист выступал за владикавказский клуб "Спартак-Алания", а позже играл за "Манчестер Сити", несколько клубов Швейцарии и был игроком сборной Грузии.
В грузинской оппозиции посчитали кандидатуру Михаила Кавелашвили знаком усиления антизападных настроений во власти.
"Мы можем шутить, но Иванишвили сделал своим президентом самого выдающегося антизападника. Хам и необразованный, он особенно резко критикует США и ЕС. Это отражает его видение страны и народа", — написала у себя в фейсбуке одна из депутатов оппозиционной партии "Единство — Национальное движение" Хатия Деканоидзе.
Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация — 29 декабря. Это голосование станет первым в стране, когда главу государства выберет не напрямую народ, как раньше, а специальная Избирательная коллегия, в которую войдут в основном депутаты парламента, представители местных органов власти, а также члены Верховных советов Аджарии и Абхазской автономной республики (в изгнании).
При этом оппозиция отказалась признать результаты октябрьских выборов в парламент, назвав их фальсифицированными. Поэтому вполне вероятно, что избирать президента будут главным образом депутаты правящей "Грузинской мечты".