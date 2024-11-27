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Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Об этом объявил почетный председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили.

"Честность, справедливость, патриотизм и принципиальность – качества, которые отличают Михаила Кавелашвили. Он лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по своему габитусу. Он замечательный муж и отец четверых детей, — заявил Иванишвили, которого называют теневым главой Грузии, на брифинге. — 29 декабря состоится инаугурация нового президента, и с этого дня вопиющие практики предательства страны и систематического нарушения Конституции со стороны президента Грузии, нанесшие наибольший ущерб институту президента, останутся в прошлом".

Михаил Кавелашвили — один из лидеров ультраправой партии "Сила народа", известной своей антизападной риторикой. В начале 2024-го "Сила народа" формально откололась от "Грузинской мечты".

Экс-футболисту 53 года. Он был депутатом IX, X и нынешнего XI созывов парламента.

Но начинал свою карьеру Кавелашвили в тбилисском "Локомотиве", потом перешел в "Динамо" и был шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году футболист выступал за владикавказский клуб "Спартак-Алания", а позже играл за "Манчестер Сити", несколько клубов Швейцарии и был игроком сборной Грузии.

Михаил Кавелашвили в игре Brian Ching/2007 AP

В грузинской оппозиции посчитали кандидатуру Михаила Кавелашвили знаком усиления антизападных настроений во власти.

"Мы можем шутить, но Иванишвили сделал своим президентом самого выдающегося антизападника. Хам и необразованный, он особенно резко критикует США и ЕС. Это отражает его видение страны и народа", — написала у себя в фейсбуке одна из депутатов оппозиционной партии "Единство — Национальное движение" Хатия Деканоидзе.

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация — 29 декабря. Это голосование станет первым в стране, когда главу государства выберет не напрямую народ, как раньше, а специальная Избирательная коллегия, в которую войдут в основном депутаты парламента, представители местных органов власти, а также члены Верховных советов Аджарии и Абхазской автономной республики (в изгнании).

При этом оппозиция отказалась признать результаты октябрьских выборов в парламент, назвав их фальсифицированными. Поэтому вполне вероятно, что избирать президента будут главным образом депутаты правящей "Грузинской мечты".