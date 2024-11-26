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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в первый же день после инаугурации введет новые пошлины на импорт. На ввоз товаров из Мексики и Канады они составят 25%, а из Китая — дополнительные 10% к уже имеющимся.

По статистике, США — крупнейший в мире импортер. Его главные торговые партнеры-экспортеры — как раз Мексика, Канада и Китай.

Экономисты предупреждают, что в случае введения подобных пошлин они могут привести к росту цен на продукты питания, автомобили и другие товары.

Предложение ввести фактически запретительные пошлины было одним из главных пунктов предвыборной кампании республиканца, и на этой неделе он снова озвучил его в соцсети Truth Social. Необходимость таких изменений он объяснил слишком большим количеством мигрантов, которые, по его словам, якобы везут с собой наркотики, а потом совершают преступления на территории США.

"20 января, в качестве одного из моих первых исполнительных указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы обложить Мексику и Канаду 25-процентными пошлинами на ВСЕ товары, поступающие в Соединенные Штаты через их нелепые открытые границы", — написал он.

Дональд Трамп заявил, что пошлины будут действовать до тех пор, "пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну!".

Он добавил, что Мексика и Канада способны решить проблему "людей, проникающих через Мексику и Канаду, приносящих с собой преступность и наркотики на невиданных ранее уровнях".

Трамп обвиняет Китай

Дональд Трамп также обвинил Пекин в кризисе фентанила в США, заявив, что он "много раз говорил с Китаем об огромных количествах наркотиков, в частности фентанила, которые поступают в Соединенные Штаты — но безрезультатно".

Избранный президент утверждает, что Китай поставляет в США фентанил и что пока он не прекратит это делать, он будет "взимать с Китая дополнительные 10-процентные пошлины".

Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на это сообщение подчеркнуло, что в случае торговой войны между США и Китаем проигравшими окажутся обе стороны.

"Китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество является взаимовыгодным по своей природе", — написал представитель посольства Лю Пэньюй в соцсети X.

Пока неясно, выполнит ли Трамп угрозу введения пошлин. Его кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент неоднократно заявлял, что пошлины — это средство переговоров.

В статье для Fox News, опубликованной на прошлой неделе, Бессент заявил, что пошлины — "полезный инструмент для достижения внешнеполитических целей президента".

Дональд Трамп повышал пошлины на импорт и во время предыдущего срока. Тогда другие страны ответили ему своими. Так, например, Канада в 2018 году ввела миллиардные пошлины против США в ответ на пошлины на канадскую сталь и алюминий.

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На прошлой неделе заместитель министра торговли Ван Шоувэнь сказал, что китайская экономика может справиться с последствиями таких "внешних потрясений" и что повышение пошлин на китайский экспорт приведет к обратному эффекту в США, повысив внутренние цены для потребителей.

Хотя избранный президент не упоминал Европу, во время предвыборной кампании он несколько раз предлагал ввести 10-процентные пошлины на товары из Евросоюза, экспортируемые в США, — мера, которая серьезно нарушит торговлю между ЕС и США.