Приднестровье - камень преткновения на пути Молдавии в ЕС

Победа проевропейских сил на референдуме в Молдавии с перевесом всего в 1% и столь же неуверенная - Майи Санду на президентских выборах - показали, что страна по-прежнему находится в уязвимом положении. Тем более, что в восточном её регионе - Приднестровье - до сих пор сильно влияние Москвы.

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В Молдавии сформировано новое правительство. Переизбранная президентом в начале ноября Майя Санду сменила в своём кабинете только министров внутренних дел, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Глава МВД Адриан Ефрос ранее объявил о своей отставке после того, как выяснилось, что Москва, прибегнув к помощи активистов и хакеров, пыталась вмешаться в выборы.

Ещё летом, за несколько месяцев до выборов, лидерство Майи Санду - политика с проевропейскими взглядами - казалось уверенным. И на октябрьском референдуме о вступлении в ЕС все ожидали, что граждане страны большинством выскажутся "за". Но перевес проевропейских сил был минимальным на обоих голосованиях.

Разочарование в Европе?

Чтобы понять, что происходит в Молдавии - второй в на континенте стране по уровню бедности, - туда отправился наш корреспондент Золтан Сипошеги.

"Контраст поражает с первого взгляда. Между полуразрушенными домами курсируют современные троллейбусы, многие из которых куплены на деньги ЕС. Хотя соглашение об ассоциации только подписано, на большинстве административных зданий уже развеваются флаги Евросоюза.

Более трети 3-миллионного населения Молдавии живёт за границей, в основном в Западной Европе.

Автовокзал Кишинева Euronews

В Кишинёве я познакомился с румыном, мать которого работает медсестрой в Ирландии. Молодой человек также хотел бы, чтобы его страна как можно скорее начала процесс евроинтеграции.

"Наша культура гораздо ближе к Европе, чем к России. Мы считаем себя румынами. Когда-то Румыния и Молдавия были одной страной. Я счастлив, что Майя Санду победила", - сказал он.

Многие представители молодого поколения думают именно так. Тогда почему 49 % граждан проголосовали против вхождения в ЕС? Международные наблюдатели считают, что это результат действий России, особенно - в Приднестровской республике.

Приднестровье, советский анклав

Граница, разделяющая Молдову на две части, не признана международным сообществом, однако она реально существует уже 34 года. У Приднестровской республики есть своя валюта, номерные знаки и, конечно же, флаг. В столице Тирасполе время, кажется, остановилось после распада Советского Союза. Здесь встречаются чёрно-серые памятники Ленину и Марксу. Выбивается лишь скульптура Гарри Поттера.

Памятник Гарри Поттеру Euronews

На территории размером с полтора Будапешта на дежурстве стоят 2 000 российских солдат. Вторжение России в Украину здесь можно называть только оборонительной войной или специальной военной операцией. За прозападные лозунги и высказывания легко можно оказаться за решёткой.

Скорее смерть

Виктор Плешканов - самый известный политзаключённый страны. В 2022 году 50-летний инженер вывесил на своей террасе украинский флаг и написал в социальной сети "Свободу Украине". Вскоре за ним пришли.

В сентябре 2022 года Плешканов был приговорён к 3 годам и 2 месяцам тюремного заключения по обвинению в терроризме.

Виктор Плешканов - политзаключённый из Приднестровья. Euronews

"Условия содержания в тюрьме были адскими. Жизнь там была похожа на то, как жили люди в XIX веке. Это не Европа", - объяснил Виктор, рассказав ещё, как в какой-то момент он даже сдался и попытался покончить с собой - перерезал себе вены. Он показал на руке шрамы.

Суд не выдал ни одной бумаги ни мне, ни ему. Он никого ни о чём не оповестил. Это меня подтолкнуло. Потому что я расценила эту ситуацию как похищение. Оксана Лопушняк жена Виктора Плешканова

Тем временем его жена Оксана ходила по посольствам и НКО, рассказывая о супруге и надеясь его вызволить.

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В конце концов, под давлением ОБСЕ и посла США в Кишинёве, лидер Приднестровья Вадим Красносельский помиловал Плешканова.

Однако в тираспольских тюрьмах остаются десятки политических заключённых. Это может стать серьёзным препятствием для вступления Молдавии в ЕС, ведь вместе с молдаванами придут российские и украинские сепаратисты, а Брюссель этого явно не хочет".