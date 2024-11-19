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Министерство обороны России утверждает, что Украина впервые выпустила по российской территории ракеты ATACMS, поставленные США.

В своем заявлении в Telegram министерство сообщило, что Украина "нанесла удар шестью баллистическими ракетами по объекту в Брянской области".

"По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты "ATACMS" американского производства, - говорится в заявлении.

МО РФ заявила, что ее ПВО сбила пять ракет и повредила еще одну: "Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет".

Euronews не смог независимо подтвердить эти заявления.

Во вторник несколько украинских СМИ сообщили, что, по данным нераскрытых военных источников, украинские войска нанесли удар по российскому военному объекту в городе Карачеве Брянской области ракетами, поставленными США.

Если информация подтвердится, этот удар станет первым случаем использования Украиной ракет ATACMS, произведенных и поставленных США, на российской территории с тех пор, как Вашингтон снял свои ограничения несколько дней назад.

Киевские официальные лица утверждают, что Украина нанесла удар по российскому складу оружия, расположенному примерно в 110 км от границы, но пока не уточняют, какое именно оружие было использовано.

Ранее, комментируя решение Вашингтона снять ограничения на использование ATACMS, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ракеты скажут сами за себя".

Какие ограничения были сняты?

Вашингтон снял ограничения на использование ATACMS в ответ на участие Северной Кореи в полномасштабном вторжении России в Украину.

Пока не уточняется, можно ли использовать поставленные США ракеты дальнего радиуса действия на всей территории России, в приграничных регионах или только в районе Курска, где находятся более 10 000 северокорейских солдат.

Подтверждение заявления о первом украинском ударе ATACMS по Брянской области будет означать, что ограничения сняты не только для Курской области, но и для всех приграничных регионов России.

По данным вашингтонского аналитического центра "Институт изучения войны"(ISW), в радиусе действия украинских ATACMS, в частности их 300-километрового варианта, находится не менее 245 известных российских военных и военизированных объектов.

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Российские официальные лица уже давно используют угрожающую риторику в рамках своих усилий по сдерживанию США и других союзников Украины от снятия ограничений на ракеты дальнего радиуса действия, называя это "эскалацией".

Во вторник, через несколько часов после заявленной атаки в Брянске, президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину, изменяющий параметры того, когда Россия может применять ядерное оружие.

В обновленном документе теперь говорится, что любая агрессия против России со стороны неядерного государства, если ее поддерживает ядерная держава, будет считаться совместным нападением.

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Это разрешение США - довольно мягкий ответ на эскалационное введение Кремлем северокорейских войск в качестве активных участников войны России против Украины, учитывая тот факт, что и Москва, и Пхеньян являются ядерными державами, считает ISW.