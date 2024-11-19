"Сельское хозяйство ЕС будет уничтожено". Испанские фермеры выступают против соглашения с МЕРКОСУР

РЕКЛАМА

Правительство Испании поддерживает соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и МЕРКОСУР, единым рынком Южной Америки, в отличие от других стран, таких как Франция, Австрия, Ирландия и Польша.

На саммите G20 в Бразилии французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж не подпишет соглашение в его нынешнем виде.

А вот позиция Мадрида вызвала гнев испанских фермеров, которые грозят протестами.

"Я думаю, что вокруг МЕРКОСУР сложилась определённая мифология, которая, как мне кажется, не отражает содержания соглашения и не соответствует тому моменту, в котором мы живём", – заявил в понедельник в Брюсселе министр сельского хозяйства королевства Луис Планас, добавив, что в "столь сложном" геополитическом контексте Европе "необходимо" такое соглашение.

Имеет ли смысл Европейскому союзу сейчас изолировать себя? Или лучше расширять сеть торговых соглашений с третьими странами, чтобы сохранить своё экономическое и торговое влияние? Луис Планас министр сельского хозяйства Испании

Euronews побеседовал с представителями основных фермерских ассоциаций Испании. Все они выступают против соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, которое они считают "несправедливым", поскольку агропродукция из Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы не подпадает под действие строгих санитарных и экологических правил, существующих в ЕС, что ставит европейцев в невыгодное положение.

Невозможно представить, что Европейский союз, созданный для защиты стран-членов, заставит нам работать в условиях нечестной конкуренции с третьими странами. Сипри Гильен Представитель винодельческого кооператива Arganda

"Если бы министр был фермером, уверяю вас, он вместе со своими французскими и немецкими коллегами выступал бы против этого торгового соглашения. От нас требуют соответствия всё более высоким стандартам, а это приводит к удорожанию нашей продукции", – добавил винодел.

Сипри Гильен читает текст соглашения между ЕС и МЕРКОСУР перед зданием министерства сельского хозяйства Испании. 'Euronews' / Roberto Macedonio.

А как же "зелёные" цели ЕС?

Испанские фермеры пока ещё не призывают к общенациональной мобилизации. Но протесты уже захлестнули Францию, несмотря на то, что правительство утверждает, что будет защищать сектор.

"Я всегда защищал наших фермеров. В отношении соглашения между ЕС и МЕРКОСУР наша позиция ясна: у нас качественная агропродукция, наши фермеры приложили для этого много усилий. Как и многие другие европейцы, мы хотим сохранить наше сельское хозяйство", – заявил президент Макрон.

"Я слышу гнев, я чувствую напряжённость и непонимание со стороны фермеров по поводу предложенного соглашения между. Франция решительно выступает против него", – добавил премьер-министр Мишель Барьне, проанонсировав парламентские дебаты по поводу соглашения с МЕРКОСУР.

На днях в Брюсселе прошла демонстрация с участием фермеров из разных стран ЕС.

На митинге был и Андони Гарсия из Координационного комитета организаций фермеров и животноводов (COAG). Испанец приветствует позицию премьер-министра Франции, он сожалеет, что Педро Санчес не последовал примеру соседей.

РЕКЛАМА

"Министр сельского хозяйства даже не пригласил фермеров обсудить соглашение с МЕРКОСУР", – сетует он.

Гарсия уверяет, что соглашение о свободной торговле будет способствовать развитию моделей интенсивного сельского хозяйства, что полностью противоречит целям "Зелёного курса" ЕС и стратегии "От фермы – к столу".

Перекроют ли тракторы испанские трассы? Фермеры этого не исключают и обещают координировать свои действия.