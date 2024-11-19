В Тбилиси силой разогнали несогласных с результатами выборов

By Euronews

Полиция применила слезоточивый газ. В ЕС заявляют о "демократическим откате страны при нынешнем правительстве".

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Полиция разогнала демонстрантов в Тбилиси во вторник утром. Местные СМИ сообщают о задержаниях и применении слезоточивого газа.

Граждане Грузии выходят на улицы с требованием провести новые парламентские выборы и обвиняют власти в фальсификации результатов при содействии России.

Ранее участники протестной акции, многие из них студенты, заняли первый корпус Тбилисского государственного университета и район Варазисхеви и установили палатки.

Правящая партия "Грузинская мечта" была основана миллиардером Бидзиной Иванишвили, который сделал свое состояние в России, набрав более 50% голосов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник заявил, что "дверь Европейского союза останется открытой для Грузии".

"Но курс [действий] правительства Грузии, когда речь идет о соблюдении верховенства закона и основных принципов, в том числе о том, как были проведены выборы, сворачивает Грузию с пути интеграции в Европейский союз", - сказал Боррель. По его словам, "проведение парламентских выборов в прошлом месяце подтвердило демократический откат страны при нынешнем правительстве".

"Лидеры «Грузинской мечты» отвели страну от пути в Европейский Союз, и это противоречит чаяниям грузинского народа", - заявил Боррель.

Многие жители Грузии рассматривали прошедшие выборы как референдум по вопросу стремления страны вступить в ЕС.

В июне ЕС приостановил на неопределенный срок процесс подачи заявки на членство Грузии в ЕС после того, как парламент страны принял закон, требующий от организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться как "преследующие интересы иностранной державы".

Россия использует подобные законы для дискредитации организаций, критикующих правительство.

Партия "Грузинская мечта" недавно также провела законы, похожие на те, что использует Кремль для подавления свободы слова и прав ЛГБТК+.