Европейские лидеры поддержали Украину на саммите G20

By Euronews

Британский премьер считает необходимым удвоить усилия по поддержке Украины. Президент Франции приветствовал решение США по ударам вглубь России.

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Британский премьер Кир Стармер считает необходимым удвоить усилия по поддержке Украины, противостоящей российской агрессии. Именно это послание, по словам Стармера, он намерен донести до лидеров саммита Группы двадцати в Рио-де-Жанейро.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании: "Это тысяча дней агрессии со стороны России и тысяча дней самопожертвования со стороны Украины. Мы должны удвоить усилия. Мы должны убедиться, что у Украины есть все необходимое - столько, сколько потребуется, потому что мы не можем позволить Путину выиграть эту войну".

Стармера поддержал Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что долг его страны — помочь Украине защитить ее территорию. Французский лидер сказал, что США приняли "правильное решение", позволив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории РФ.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Единственная держава, которая сегодня обостряет этот конфликт, — это Россия, которая вовлекает в него Северную Корею. А КНДР, как известно, является очень агрессивной страной, занимающейся ядерной программой, с ракетами большой дальности. Мы становимся свидетелями настоящего поворотного момента в этой войне, который повлиял на выбор американцев".

Лидеры 20 крупнейших экономик мира также опубликовали совместную декларацию, в которой призвали к глобальному пакту о борьбе с голодом, увеличению помощи сектору Газа и прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.