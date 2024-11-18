Спустя почти тысячу дней войны Вашингтон, как утверждается, разрешил Киеву использовать предоставленные США ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. Как далеко Украине разрешено наносить удары и каковы цели Киева?

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Спустя почти тысячу дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину Вашингтон разрешил использовать предоставленные США ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. Что это может изменить и какие цели может поразить Киев?

США потребовался примерно месяц, чтобы придумать ответ на развертывание северокорейских войск в Курской области. В середине октября украинская разведка предупредила о том, что Пхеньян направляет личный состав в Россию.

24 октября Киев заявил, что первые северокорейские подразделения, прошедшие подготовку в России, были развернуты в Курской области. Спустя несколько дней США и НАТО подтвердили, что у них тоже есть доказательства участия северокорейских войск в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил отсутствие реакции Запада на присоединение войск Пхеньяна к продолжающемуся вторжению России, заявив, что эти "первые бои с Северной Кореей открывают новую главу нестабильности в мире".

Список целей Украины

Еще до появления первых сообщений об участии Пхеньяна Киев обратился к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории.

Украина уже давно утверждает, что ограничения на использование оружия дальнего радиуса действия, в частности ATACMS, подавляют ее военные усилия, в то время как Вашингтон считает, что разрешение Киеву наносить удары своим оружием вглубь российской территории может привести к эскалации.

Киев усилил давление с целью отмены запрета после неожиданного вторжения в Курскую область в начале августа. По словам украинских властей, в список были включены аэродромы, используемые российской армией для нанесения ударов по населенным пунктам на территории Украины.

С тех пор Россия переместила почти все свои самолеты с аэродромов, находящихся в зоне действия системы ATACMS.

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) обнародовал карту, на которой перечислены все возможные цели, по которым Украина может нанести удар. По данным ISW, по меньшей мере 245 известных российских военных и военизированных объектов находятся в зоне действия украинских ATACMS, в частности их 300-километрового варианта. Из 245 объектов есть только 16 аэродромов, с которых Россия перебросила почти все свои самолеты.

Если ограничения будут сняты только для Курской области, то, согласно геолокационным исследованиям ISW, Киев сможет поразить 15 объектов.

К концу августа там также насчитывалось не менее 11 объектов, известных как российские "военные землепользования" — территории, предназначенные для военных тренировок и испытаний.

Но этот список может быть гораздо больше с учетом размещения северокорейского персонала и усилий Москвы по вытеснению украинских войск из Курской области.

По данным ISW, когда Киев начал вторжение в регион, Россия располагала 11 000 военнослужащих в Курской области. Основываясь на этих расчетах, американский аналитический центр сообщил об 11 объектах военного землепользования и 15 известных военных и военизированных структурах, имеющих значение в приграничном регионе России.

Согласно последним оценкам, к настоящему времени Москва собрала там в пять раз больше личного состава, включая северокорейские силы, для проведения наступления на украинские позиции.

В наступлении примут участие около 50 000 российских и северокорейских военнослужащих.

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При этом Зеленский заявил: "Наши бойцы сдерживают 50 000 военнослужащих оккупационной армии, которые из-за Курской операции не могут быть переброшены на другие направления наступления российских войск на нашей территории".

Это может свидетельствовать о том, что у Украины теперь больше возможных целей для нанесения ударов в Курской области, даже если ограничения и были сняты только для этого региона.